Comment activer la RAM virtuelle sur votre smartphone Android ?

La RAM virtuelle, c'est quoi ?

La RAM, Random Acces Memory, dans la langue d'Edgar Poe, ou encore « mémoire vive » dans celle de Voltaire, est une technologie qui permet à un smartphone, ou à un ordinateur, de calculer rapidement les différentes tâches qui lui sont allouées. Il s'agit d'une mémoire courte, les données qui lui sont transmises n'y résident que peu de temps, mais y sont traitées avec une grande vitesse.

Pour faire simple, plus la RAM est grande, plus l'appareil pourra faire de calculs simultanés et ainsi faire tourner des applications lourdes et/ou multiples. Toutefois, la RAM à elle seule ne suffit pas à définir les performances réelles d'une machine !

Physiquement, au sein d'un smartphone, la RAM prend la forme d'une puce de circuit intégrée. Toutefois, nous entendons de plus en plus parler de smartphones qui proposent d'augmenter « virtuellement » la RAM d'un téléphone, donc sans ajouter de puces.

Cela n'est pas un secret, les technologies ont tendance à demander plus de puissances de traitement à chaque génération, et cela, à cause de systèmes d'exploitation, d'applications et autres fonctionnalités toujours plus lourde en données.

Augmenter physiquement la RAM avec des puces plus puissantes serait une façon de suivre la cadence et certains smartphones proposent effectivement 16 Go, ou même parfois 24 Go, mais tout cela à un coût et reste l'apanage d'appareils coûteux.

Les concepteurs ont donc pensé à une autre technique : utiliser l'espace de la mémoire interne de votre smartphone pour créer virtuellement de la RAM supplémentaire ! Cette RAM virtuelle offre des performances légèrement différentes comparées à une RAM classique, mais cela reste une solution efficace pour augmenter la puissance de calcul de votre engin, d'autant plus que cette solution est gratuite !

Notre avis : Augmenter virtuellement sa RAM peut être une technique de secours puisqu'il vous est possible de l'activer en cas de besoin, par exemple, pour jouer à un jeu mobile un peu trop lourd, qui demande à la fois un bon débit réseau et de calculer des textures 3D. Néanmoins attention, de la même manière qu'utiliser la 5G, la RAM virtuelle rend votre smartphone plus puissant, et donc utilise plus de batterie !

Quels sont les smartphones qui bénéficient de la RAM virtuelle ?

Si votre smartphone est plus vieux que 2021, vous pouvez déjà être certains qu'il ne bénéficie pas d'extension de RAM. Ajoutons à cela que tous les constructeurs ne donnent pas accès à cette technologie. Google, Sony et Asus par exemple, ne permettent pas d'augmenter votre RAM.

Si votre smartphone est sorti après cette date et ne vient pas des écuries de ces constructeurs, alors il y a de fortes chances qu'il propose cette fonctionnalité !

Voici une liste des constructeurs présents sur notre comparateur de smartphones qui donnent accès à cette fonctionnalité :

Nokia de HMD

Honor

Huawei

Nothing et CMF by Nothing

Nubia

OnePlus (1+)

Oppo

Realme

Samsung

Vivo

Xiaomi, Poco et Redmi

Red Magic de ZTE/Nubia

Comment activer et désactiver la RAM virtuelle sur mon smartphone ?

Pour activer ou désactiver l'extension de RAM virtuelle sur votre smartphone, il existe plusieurs méthodes en fonctions de votre téléphone, mais toutes nécessitent d'aller dans vos « Paramètres ».

Avant toute chose, il faut savoir que les constructeurs ne proposent pas toujours la même dénomination pour qualifier la RAM virtuelle :

Samsung Samsung utilise le terme RAM Plus. Vivo Vivo parle de Memory Fusion. Honor Chez Honor c'est la RAM Turbo.

Huawei Huawei fait un entre deux avec la Memory Turbo. Xiaomi Xiaomi, Poco et Redmi sont plus pragmatiques avec le terme extension de mémoire. Autres Oppo, OnePlus et Realme sont encore plus terre-à-terre avec augmentation de la RAM. Limpide ! Nothing parle lui d'extension de la RAM.

Selon la marque de votre appareil, il vous suffit d'utiliser la barre de recherche dans les « Paramètres » en utilisant la dénomination adéquate, (ci-dessus), puis d'activer ou désactiver la fonction en choisissant le nombre de RAM virtuelle que vous souhaiter ajouter, ou non. Votre appareil devra ensuite redémarrer.

Voici la marche à suivre pour un Samsung

Voici les différentes étapes à suivre si vous avez un appareil Samsung. (Les captures d'écrans ci-dessous proviennent d'un Galaxy S21 FE, mais tous les Galaxy de Samsung présentent la même interface.)

Se rendre dans les paramètres, puis dans « Maintenance de l'appareil » :

Cliquez ensuite sur « Mémoire » :

Vous n'avez plus qu'à appuyer sur « RAM Plus » :

Dans le menu « RAM Plus », vous pouvez activer et désactiver la fonction, mais aussi choisir le nombre de gigas que vous aller prendre de votre mémoire interne pour l'extension de RAM.

Quel est le meilleur smartphone possédant une RAM virtuelle ?

Le Xiaomi Poco F6 Pro est le meilleur rapport qualité prix proposant une RAM virtuelle, car il est l'un des rares smartphones de milieu de gamme à proposer une fiche orientée vers les performances. En lui ajoutant de la RAM virtuelle, il devient donc un atout idéal pour ceux qui sont à la recherche de puissance à petit prix. Idéal pour jouer à Fortnite en déplacement !

Aujourd'hui de très nombreux smartphones permettent une extension virtuelle de RAM, de gros appareils comme des beaucoup plus modestes. Sur un appareil proposant déjà plus de 10 Go de RAM, cela semble peu utile.