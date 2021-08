Conseils pour recharger et préserver la batterie de son smartphone

Aujourd’hui, on ne peut pas passer deux jours sans recharger la batterie de son smartphone. Enjeu devenu crucial pour les constructeurs, voici les 5 conseils primordiaux pour bien charger et préserver sa batterie de son téléphone portable.

Pour bien recharger la batterie de son smartphone, la première chose à faire est idéalement d’utiliser le bloc d’alimentation qui est livré avec le téléphone portable. Il faut d’abord que le fabricant en fournisse un ce qui n’est pas obligatoire et certains comme Apple ou Samsung commencent à ne plus proposer systématiquement l’accessoire indispensable à la charge pour des raisons écologiques de renouvellement de produits. Ces blocs (fournis) sont testés par les constructeurs et sont donc conformes aux critères de sécurité exigés par les autorités compétentes en la matière. Si vous devez acheter un bloc d’alimentation au détail, privilégiez les marques connues même si elles sont plus chères que les autres, car il serait dommage de griller votre batterie et de rendre votre appareil inutilisable pour quelques euros, voire centimes d’euros économisés.

À la première utilisation, pas la peine de se précipiter sur le chargeur

Le premier réflexe lorsqu’on déballe son tout nouveau smartphone peut être de le brancher pour qu’il puisse se recharger à plein. Or, ceci est une erreur. En effet, le mobile devrait normalement disposer d’un minimum de ressources pour être utilisé immédiatement et c’est là que sa batterie offre les meilleures performances. Passer immédiatement par la case charge est d’abord frustrant parce qu’on a envie d’utiliser le téléphone portable aussi tôt que possible, mais cela ne sert à rien. Au contraire, on risque d’endommager la batterie en la chargeant à 100% dès sa première utilisation.

Mieux vaut charger plusieurs fois

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, on peut estimer que l’état de charge idéal d’une batterie est entre 20% et 80%. Les cellules sont plus résistantes en dessous et au-dessus de ces seuils. Ainsi, il peut y avoir un échauffement supérieur à la normale à ces niveaux ce qui n’est jamais très bon pour la batterie. Aussi, il est préférable de recharger ponctuellement (plusieurs fois) la batterie de votre smartphone dans une journée plutôt que de miser sur une décharge complète et une recharge complète pendant la nuit, par exemple. Recharger votre batterie deux fois plus souvent lui permettra de multiplier par trois sa durée de vie.

À 100%, débranchez dès que possible

En théorie, si vous laissez brancher votre smartphone alors que la charge est arrivée à 100%, la batterie peut surchauffer même si aujourd’hui, la quasi-totalité des appareils est équipée d’un système de protection qui évite cette surchauffe et coupe la recharge, le cas échéant. Limitez les risques et essayez de débrancher votre appareil dès que vous êtes à 100%, même si, encore une fois, cela n’est pas le seuil ultime. La batterie peut se recharger assez vite jusqu’à 95-99% puis mettre 10 minutes supplémentaires pour arriver aux 100%.

Évitez d’utiliser votre appareil pendant la charge

Lorsque vous avez besoin de recharger votre smartphone, évitez autant que faire se peut d’utiliser votre appareil pendant cette opération. En effet, là aussi, cela peut provoquer une légère surchauffe du téléphone en général, car à la chaleur provoquée par le chargement lui-même, vous ajoutez celle des composants et notamment du processeur ce qui contribue à faire grimper parfois très rapidement la température des composants internes ce qui n’est jamais très bon. Si vous y êtes obligé (pour des raisons professionnelles, par exemple), essayez de limiter les actions que vous avez à réaliser.

