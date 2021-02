Débloquer un téléphone : le code IMEI

Peu connu du grand public, l’IMEI est un code propre à chaque téléphone portable. Intervenant dans différentes procédures en rapport avec la sécurité et le fonctionnement global du téléphone, il est très utile dans plusieurs situations majeures. Savoir où le retrouver et le connaître sont donc importants.

Qu’est-ce que le code IMEI ?

L’IMEI est un sigle qui signifie en anglais International Mobile Equipment Identity. En français, cela peut se traduire par Identité Internationale d’Équipement Mobile. En d’autres termes, il s’agit donc d’un numéro unique qui permet d’identifier un équipement mobile. C’est l’équivalent d’une plaque d’immatriculation pour les voitures ou encore d’une carte d’identité pour les individus.

Chaque téléphone portable possède donc un IMEI unique composé de 15 à 17 chiffres qui révèlent diverses informations importantes sur l’appareil :

Les deux premiers chiffres indiquent le pays de fabrication

Les six chiffres suivants représentent le numéro de série

Le dernier chiffre est un chiffre d’authentification et sert donc de clé de sécurité.

Code IMEI : à quoi ça sert ?

Le code IMEI intervient dans la réalisation de diverses actions. Pour commencer, il sert à bloquer un téléphone portable. En cas de perte ou de vol, il permet ainsi d’éviter l’utilisation de l’appareil par des personnes malintentionnées et de préserver la confidentialité des données qui y sont stockées. Pour cela, il suffit de contacter immédiatement le service client de votre opérateur et de fournir le code IMEI du téléphone égaré afin que ce dernier soit rendu inutilisable.

Si vous avez plutôt été victime d’un vol, portez immédiatement plainte dans un commissariat ou à la gendarmerie. L’officier vous demandera votre code IMEI pour le mentionner sur le procès-verbal. Une fois le procès-verbal en main, envoyez une copie à votre opérateur. Le code IMEI sera alors inscrit sur la liste des téléphones perdus ou volés et l’appareil sera bloqué.

Mais le code IMEI peut également être utile lorsque vous souhaitez acheter un téléphone d’occasion. Afin d’éviter d’acheter un téléphone volé, il suffit d’effectuer une recherche en ligne avec le code IMEI de l’appareil. S’il ne figure pas dans le fichier des smartphones volés, vous pourrez alors conclure l’affaire.

Enfin, le code IMEI sert également à débloquer un téléphone portable. En effet, lorsqu’on achète un smartphone avec un forfait auprès d’un opérateur, cet appareil ne peut fonctionner que sur son réseau : on parle de simlockage. Afin de pouvoir utiliser l’appareil avec la carte SIM d’un autre réseau, vous devez fournir le code IMEI à l’opérateur afin qu’il vous fournisse un code de désimlockage. Grâce à ce code, vous pourrez changer d’opérateur et utiliser normalement votre téléphone.

Comment trouver son code IMEI ?

Quatre principales solutions s’offrent à vous pour trouver le code IMEI de votre téléphone :

Afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème, il est vivement recommandé de noter le code IMEI de votre téléphone en lieu sûr.

Composez *# 06# sur l’appareil. Le code IMEI s’affichera automatiquement à l’écran. C’est la méthode la plus simple

Consultez la boîte d’emballage de l’appareil ou sa batterie. Certains fabricants comme Apple y mentionnent le code IMEI

Regardez sur la facture d’achat de votre appareil mobile

Appelez votre opérateur. C’est la solution ultime si vous n’avez ni l’appareil, ni la facture, ni l’emballage en votre possession. Un conseiller client pourra, après vérifications, vous communiquer le code IMEI directement.

