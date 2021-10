 Guide : Tout savoir sur la fréquence de rafraîchissement pour l’écran de votre smartphone

Lorsque nous détaillons les fiches techniques des smartphones, il est de plus en plus courant d’évoquer la notion de fréquence de rafraîchissement pour les écrans. Mais qu’est-ce exactement ? À quoi ça sert ? Quelles sont les capacités maximales et minimales de nos téléphones portables ? Voici un guide des plus détaillés.

Après la course aux mégapixels sur les capteurs d’appareils photo des smartphones, il semble que les fabricants bataillent pour offrir la fréquence de rafraîchissement la plus élevée sur leur écran respectif. En effet, si jusqu’à il y a encore quelques mois, la seule utilisée était 60 Hz, désormais, certains appareils peuvent se targuer d’embarquer des écrans pouvant atteindre une fréquence de 165 Hz.

La fréquence de rafraîchissement, qu’est-ce que c’est ?

Cela ne se voit pas à l’œil nu, mais tous les écrans des smartphones rafraîchissent les images qui sont à l’écran un certain nombre de fois, comme ceux des ordinateurs et des télévisions. Cette fréquence est le nombre d’images s’affichant sur l’écran par seconde. Elle peut varier de 1 à 240 Hz, selon les modèles et les appareils. Pour les smartphones, on peut actuellement monter jusqu’à 144 Hz, comme sur les Motorola edge20, edge20 Pro, Asus ROG Phone 5, Black Shark 4 et même jusqu’à 165 Hz sur les Red Magic 6 Pro et Red Magic 6s Pro. Plus la valeur est élevée et plus le confort visuel est meilleur. Une fréquence de 60 Hz est suffisante pour voir un mouvement fluide. L’écran est rafraîchi 60 fois par seconde. Toutefois, si on augmente cette fréquence, les mouvements sont encore plus limpides et agréables à regarder, sans aucune saccade.

Attention à la consommation

Les sensations sont meilleures avec une fréquence de rafraîchissement élevée. Cependant, étant donné que l’écran est de plus en plus sollicité, cela consomme de l’énergie. Ainsi, lorsqu’on garde une fréquence élevée, la batterie se vide donc plus rapidement qu’avec une fréquence moindre. C’est pour cette raison que les constructeurs proposent parfois la notion d’adaptativité. En fait, certains mobiles permettent de sélectionner 60, 90 ou 120 Hz, par exemple, sans avoir la possibilité de moduler cette fréquence selon l’application utilisée, gérée par le mobile. Au contraire, le téléphone peut adapter la fréquence de rafraîchissement en fonction des besoins de l’application en cours d’exécution. Par exemple, pour l’affichage simple de l’heure, une fréquence très faible est utilisée alors qu’elle est beaucoup élevée lorsqu’un jeu vidéo est lancé. Si le mobile ne propose pas de fréquence adaptative, il faut donc gérer ce paramètre manuellement depuis les menus de réglage pour limiter, le cas échéant, la consommation de la batterie et obtenir une meilleure autonomie.

Pourquoi est-ce si important ?

La fréquence de rafraîchissement est importante surtout pour des usages assez particuliers. Les principaux sont les jeux vidéo et le défilement des pages des sites Web. La consultation des murs des réseaux sociaux est également concernée, car on passe très rapidement d’un post à un autre. Certains jeux sont ainsi optimisés pour tirer le meilleur parti de ces fréquences élevées et tenter d’offrir l’expérience la plus immersive possible aux utilisateurs. De nombreux jeux sont concernés comme High Odyssey, Grimvalor, Tekken Mobile, Injustice 2, ShadowGun Legends, Minecraft, Titanfall Assault, Gear Club, Assassin’s Creed Rebellion, par exemple et bien d’autres encore.

À ne pas confondre avec taux d’échantillonnage tactile

Parfois, il est possible de voir sur certaines fiches techniques deux mentions concernant l’écran exprimées en Hz. Il s’agit de la fréquence de rafraîchissement et du taux d’échantillonnage tactile de la surface d’affichage. Nous avons vu la première précédemment et la seconde représente la sensibilité et la précision avec laquelle répond la partie tactile de l’écran. Il s’agit du nombre de fois que l’écran enregistre, analyse ou détecte une entrée en une seconde. Comme la fréquence de rafraîchissement, il est mesuré en Hz. Il peut atteindre jusqu’à 720 Hz. Plus le taux est élevé et plus le mobile est réactif ce qui est intéressant dans les jeux vidéo. Actuellement, le mobile ayant les meilleures caractéristiques dans ce domaine est le Red Magic 6 Pro (et le Red Magic 6s Pro) qui propose une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz sur un écran de 6,8 pouces. C’est aussi le cas du Xiaomi Black Shark 4, mais sur 144 Hz pour le rafraîchissement sur 6,7 pouces. L’Asus ROG Phone 5 propose des fréquences respectives de 144 Hz et 300 Hz.