Hors-forfait : guide pratique pour identifier les causes et éviter les dépassements

Quand on souscrit à un forfait mobile, c’est en grande partie pour faire des économies en ne payant qu’un montant prédéfini, indépendamment de ses usages. Cependant, il arrive qu’au final, la facture soit plus élevée que prévu. Pourquoi ? A cause des frais liés à une utilisation hors forfait ! Une situation souvent très embarrassante qu’il est toutefois possible d’éviter en identifiant l’origine du problème et en prenant certaines mesures simples, mais efficaces.