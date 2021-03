Le Top 5 des smartphones 5G à moins de 500 €

Vous avez décidé de passer à la 5G mais vous avez un budget limité à 500 € ? Pas de souci, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs téléphones portables compatibles 5G dans cette gamme de prix et pu comparés plusieurs critères afin que vous puissiez vous faire une idée plus claire des différences entre les Xiaomi Mi 10T, Oppo Reno4 5G, Google Pixel 4a 5G, OnePlus Nord et realme X50 Pro 5G.

Le design est toujours l’affaire de chacun. Parmi notre sélection, on peut remarquer un peu plus le Reno4 5G d’Oppo et le realme X50 Pro 5G qui arbore des coques arrière assez jolies. Celle du Mi 10T de Xiaomi n’est pas en reste avec une belle robe également. Le OnePlus Nord est proposé dans une couleur originale bleu ou grise et le Pixel 4a 5G est le plus sobre de tous avec une coque noire en plastique. C’est lui le plus compact de notre sélection, pesant seulement 168 grammes là où le plus lourd est le Xiaomi Mi 10T avec 216 grammes sur la balance.

Des puces de milieu et haut de gamme

Pour l’animation et le fonctionnement général, les Oppo Reno4, Google Pixel 4a 5G et OnePlus Nord utilisent la même puce, une Qualcomm Snapdragon 765G avec 6 Go de RAM pour le Pixel 4a 5G mais 8 Go pour les deux autres.



Le realme X50 Pro 5G et le Xiaomi Mi 10T embarquent un Qualcomm Snapdragon 865 plus puissant et associé à 6 Go de mémoire vive pour le Mi 10T et 8 Go pour le realme. Ils disposent tous d’au moins 128 Go d’espace de stockage interne.



Tous sont compatibles 5G. Ils sont également Wi-Fi mais les realme X50 Pro 5G et le Xiaomi Mi 10T permettent d’exploiter la technologie Wi-Fi 6 qui va plus loin et plus vite.

Des écrans de 60 à 120 Hz

L’écran le plus grand est celui du Xiaomi Mi 10T avec 6,67 pouces sur une dalle LCD mais profitant de la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les realme X50 Pro 5G et OnePlus Nord s’appuient tous les deux sur un écran de 6,44 pouces OLED à 90 Hz. Celui du Oppo Reno4 5G mesure 6,4 pouces et utilise une dalle OLED mais plafonne à 60 Hz, tout comme l’écran du Google Pixel 4a, aussi en OLED sur 6,24 pouces, le plus petit de notre sélection.

Les realme X50 Pro 5G et Oppo Reno4 5G profitent d’une batterie d’une capacité de 4200 et 4020 mAh qui supporte la charge 65 Watts pour se remplir totalement en seulement 40 minutes. Le Xiaomi Mi 10T utilise une batterie de 5000 mAh prometteuse d’une belle autonomie capable de supporter la charge à 33 Watts. Un maximum de 30 Watts peut être utilisé sur la batterie du OnePlus Nord qui fait 4115 mAh. Enfin celle du Pixel 4a 5G a une capacité de 3800 mAh avec une charge à seulement 18 Watts.

Les configurations photos de 2 à 4 capteurs

Enfin, pour les configurations photos, notez tout de suite que le OnePlus Nord, le realme X50 Pro 5G et le Oppo Reno4 5G disposent de deux capteurs frontaux afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles en selfie.

Le Nord et le X50 Pro 5G peuvent prendre en mode grand angle. Pour l’arrière, c’est le realme X50 Pro 5G qui dispose du plus grand nombre de capteurs avec 4 modules dont le principal à 64 mégapixels.

Les autres sont un 12 mégapixels pour le grand-angle, un 8 mégapixels et un 2 mégapixels. Pour le OnePlus Nord, il y a également 4 capteurs : 48+8+5+2 mégapixels.

Le Xiaomi Mi 10T dispose d’une configuration 64+13+5 alors que le Oppo reno4 s’appuie sur des capteurs de 48+8+2 mégapixels. Enfin, le Pixel 4a 5G de Google est équipé de seulement deux capteurs de 16 et 12 mégapixels.

