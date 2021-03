Netflix chez Free : comment en profiter ?

Depuis décembre 2018, Free offre, au même titre que les trois autres principaux opérateurs français, les services de Netflix sur ses box. Pour tous les fans de série, de films et pour tous les autres qui souhaitent profiter de l’énorme bibliothèque de contenus du SVOD américain, voici un guide qui explique comment en profiter.

Freebox Delta et Freebox One : un accès direct et gratuit à la formule « Essentiel » de Netflix

Profitez gratuitement de vos films et séries préférés en bonne qualité sur votre TV grâce à la Freebox One ou la Freebox Delta proposé par l'opérateur Free. En effet, la souscription à l’un ou l’autre de ces abonnements donne systématiquement droit à la formule « Essentiel » de Netflix, qui est normalement facturée à 7,99 € par mois. Si vous avez déjà un compte Netflix, renseignez l’adresse email lors de votre première connexion sur votre Freebox. Une fois votre compte associé à votre Freebox, les prélèvements bancaires seront automatiquement suspendus. Si par contre, vous ne disposez pas encore d’un compte Netflix, vous pouvez en créer un depuis votre téléviseur et profiter gratuitement des contenus de la formule « Essentiel ».

Quid des autres Freebox ?

Si vous avez une Freebox Crystal ou une Freebox Mini 4K, vous devez créer un compte Netflix indépendant pour profiter du service SVOD sur votre télévision. Il vous sera cependant facturé mensuellement en fonction de la formule choisie.

Pour ce qui est des abonnés Free Revolution, l’opérateur leur offre la possibilité, depuis décembre 2019, de bénéficier directement de Netflix sans abonnement supplémentaire. Pour en profiter, vous devez juste effectuer une mise à jour de votre Box depuis la page d’accueil « Freebox TV » en cliquant sur « Netflix ».

Comment changer de formule Netflix ?

La formule « Essentiel » est la formule de base chez Netflix. Elle permet de regarder des séries et des films sur un seul écran avec une définition de 480 p. Si vous désirez profiter de contenus en HD et partager votre compte avec une autre personne, il faudra opter pour la formule Standard, accessible normalement au tarif de 11,99 €/mois. Mais si vous êtes abonné à l’une des offres incluant déjà la formule de base, vous ne payerez qu’un supplément mensuel de 3 euros pour profiter de la formule au-dessus.

Afin de profiter des avantages de la formule Premium comme le partage jusqu’à 4 écrans simultanément, la définition en 4K et autres, un supplément mensuel de 6 euros est nécessaire. Pour effectuer le passage d’une offre à une autre, rendez-vous dans votre espace personnel sur le site de Netflix et insérez vos identifiants.

Précisons cependant qu’un débit minimum de 5 Mb/s est nécessaire pour profiter pleinement des contenus en HD. Pour la 4K, 25 Mb/s sont nécessaires. Prenez donc la peine de faire un test de débit avant d’opter pour l’une de ses formules et assurez-vous que votre téléviseur est compatible avec ces définitions d’images.

Enfin, si vous le désirez, vous pouvez résilier à tout moment votre abonnement Netflix en vous rendant directement dans votre espace personnel sur le site du service.