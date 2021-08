Pass sanitaire sur smartphone : le guide pratique

Depuis le 21 juillet, l’accès aux lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes est conditionné par la présentation du pass sanitaire. Ce dernier s’appliquera également dans de nombreux autres lieux à partir du mois d’août. Il en est de même pour les déplacements à l’étranger, pour lesquels, ce sésame est d’ores-et-déjà indispensable. Ajouter son pass sanitaire sur son smartphone peut donc permettre de se simplifier l’existence. Voici comment procéder.

Pass sanitaire : comment l’obtenir ?

Le pass santaire est un document qui permet de prouver son état sanitaire en rapport avec le Covid-19. Il peut prendre l’une des trois formes suivantes :

Une attestation de vaccination si vous avez un schéma vaccinal complet ;

si vous avez un schéma vaccinal complet ; Un test PCR ou antigénique négatif récent : moins de 48 heures si vous souhaitez accéder à un lieu rassemblant du monde, moins de 72 heures si vous comptez voyager ;

: moins de 48 heures si vous souhaitez accéder à un lieu rassemblant du monde, moins de 72 heures si vous comptez voyager ; Un certificat de rétablissement du Covid-19. Ce document atteste que vous avez guéri récemment de la maladie (plus de 15 jours, mais moins de 6 mois).

Comment ajouter son pass sanitaire sur son smartphone ?

Le gouvernement recommande à chaque citoyen d’avoir son pass sanitaire sur soi, soit au format papier soit en version numérique sur son smartphone. Plus pratique, la seconde option consiste à stocker localement le certificat en l’ajoutant dans l’application TousAntiCovid.

Pour cela, il faut, bien entendu, commencer par télécharger et installer l’application TousAntiCovid sur son smartphone. Elle est disponible sur le Playstore pour les utilisateurs Android et sur l’AppStore pour les utilisateurs de iPhone. Une fois l’application installée, il suffit de scanner le QR Code du document PDF fourni lors de la vaccination ou sur le site de l’Assurance maladie. L’opération est toute simple et ne nécessite que quelques secondes. Après cela, votre pass sanitaire numérique est rendu disponible dans la section « Carnet » sous le menu « Mes certificats » de l’appli TousAntiCovid.

Utilisateur iPhone ? Ajoutez votre pass sanitaire à votre Apple Wallet

Si vous utilisez un iPhone, l’idéal est de sécuriser votre pass sanitaire en l’ajoutant à votre Apple Wallet. Pour cela, il suffit de suivre la procédure ci-après :

Récupérer votre pass sanitaire européen et téléchargez-le en PDF sur votre iPhone ;

Ouvre votre navigateur Safari pour éviter tout souci de compatibilité ;

Rendez-vous sur page du service CovidPass ;

Sélectionnez le PDF de votre pass sanitaire et ajoutez-le ;

Suivez le reste de la procédure et acceptez les conditions d’utilisation.

Une fois cela fait, votre pass sanitaire sera disponible dans votre Wallet et vous pourrez donc le présenter dès que cela sera nécessaire.

Quand avez-vous besoin du pass sanitaire ?

Depuis le 21 juillet, la vérification du pass sanitaire est systématique dans les établissements suivants :

Salles de cinéma ;

Salles de spectacles ;

Salles de jeux ;

Salles de sport ;

Musées ;

Théâtres ;

Bibliothèques.

Les concerts, les parcs d’attraction et les lieux de culte sont aussi concernés. Dans certains de ces lieux, cette mesure ne dispensera cependant pas de l’obligation de port du masque.

Début août, la présentation du pass sanitaire entrera également en vigueur dans les bars et restaurants (même en terrasse), ainsi que dans les EHPAD, les hôpitaux, les centres commerciaux (de 20 000 m² et plus) et les transports de longue distance.

Mieux vaut donc avoir son pass sanitaire sur smartphone pour éviter les tracasseries, les oublis et les pertes.