Sosh service client : Comment contacter Sosh ?

Opérateur 100 % digital, Sosh ne possède pas de boutique physique. En lieu et place, la marque low-cost d’Orange a mis en place plusieurs canaux afin de répondre aux besoins et requêtes de sa clientèle. Si vous êtes chez Sosh et que vous avez besoin d’assistance, voici donc les options qui s’offrent à vous.

Contacter le service client de Sosh par téléphone Pour les cas d’urgence comme la perte de votre portable, une panne de votre box Internet ou encore pour la mise en service de l’un de vos équipements, contactez directement le service clientèle de Sosh par téléphone en composant l’un des numéros suivants : Le 3976 depuis un mobile ou un téléphone fixe en France métropolitaine. Le service est gratuit, mais le prix de l’appel sera facturé

Le 740 depuis un mobile Orange. L’appel et le service sont gratuits en France Métropolitaine. Si vous êtes à l’étranger, appelez le +33 969 393 900 ou le +33 800 100 740. Les appels ne sont pas surtaxés et leur coût dépend de l’opérateur du pays depuis lequel vous appelez.

Toutes ces lignes sont ouvertes du lundi au samedi de 8h à 20h. Pour être rapidement pris en charge par un conseiller, il est préférable d’appeler entre 8h et 9h ou entre 14h et 17h. Contacter le service client Sosh en ligne Sosh étant un opérateur 100 % digital, Internet reste le canal le plus efficace pour obtenir rapidement des réponses en cas de souci. La page « Aide et Contact » du site web de l’opérateur comprend notamment plusieurs ressources très utiles réparties dans trois menus : Les outils : depuis ce menu, vous pouvez gérer votre compte et vos différents équipements, faire le suivi d’une commande, lancer un diagnostic, etc.

La FAQ : comme sur la plupart des sites Web, la FAQ de Sosh répond aux questions les plus fréquentes. Vous y retrouverez des infos détaillées sur des sujets variés comme la gestion des factures, l’achat ou la résiliation d’un forfait, la régularisation des impayés, les réclamations, etc.

Le forum d’entraide : les clients Sosh y posent des questions auxquelles peuvent répondre d’autres membres de la communauté. Si une solution apportée est fiable, elle est marquée en tant que « solution validée ». Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème dans les 3 menus présentés précédemment, vous pouvez solliciter l’assistance d’un conseiller via le chat live de Sosh qui est accessible depuis votre espace client. Une fois connecté, cliquez sur l’onglet « Contact » pour ouvrir la fenêtre de discussion instantanée. L’e-chat est disponible du lundi au samedi de 8h à 20h pour les questions commerciales, et de 8h à 22h, du lundi au dimanche, pour les besoins techniques.

Sosh est par ailleurs très présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donc vous rendre sur la page Facebook ou sur le compte Twitter de la marque pour poser toutes vos questions et préoccupations. Vous serez mis en relation directe avec un conseiller qui vous aidera pour tout besoin. Contacter le service client Sosh par courrier Pour les réclamations importantes, il est fortement recommandé de contacter Sosh en envoyant un courrier avec accusé de réception. Vous pouvez adresser votre demande à l’adresse : Sosh Services Clients Mobile

33 732 BORDEAUX Cedex 9.