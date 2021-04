Comparatif de smartphones 5G à petit prix : Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 9T et realme X50 5G

Vous avez décidé de passer à la 5G mais votre budget est limité. Pas de souci, nous avons sélectionné pour vous trois smartphones qui valent le coup sans vous en mettre un (coup) de bambou dans le porte-monnaie. Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire le choix le plus éclairé possible entre le Samsung Galaxy A32, le Xiaomi Redmi Note 9T et le realme X50 5G

Commençons par le côté esthétique où Redmi Note 9T profite de plusieurs déclinaisons de couleurs et propose un dos se reflétant. Le X50 5G de realme est aussi disponible en différentes couleurs avec de très beaux reflets. Le Samsung n’est pas brillant, mat, mais également coloré. Le plus lourd des trois, c’est le Samsung Galaxy A32 avec 205 grammes contre 199 grammes pour le Redmi Note 9T. Ce dernier embarque une batterie de 5000 mAh, comme le Samsung, les deux étant capables de supporter une charge 18 Watts mais pas plus. La capacité de la batterie du X50 5G est de 4200 mAh pouvant se charger à 30 Watts, donc plus rapidement.

À peu près les mêmes capteurs photo

Les configurations photos sont assez similaires entre les trois appareils de notre sélection. En effet, le Samsung Galaxy A32 dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels, ce qui est aussi le cas des deux autres. Il profite aussi d’un capteur grand-angle de 8 mégapixels, comme le realme X50 5G auquel il faut ajouter les autres capteurs 5+2 mégapixels pour le Galaxy A32, 2+2 mégapixels pour le Redmi Note 9T et 2+monochrome pour le realme X50 5G. Ce dernier profite de deux capteurs en selfie afin de pouvoir optimiser les photos de groupe avec un module ultra grand-angle.

Des Soc Bien différents

Le realme X50 5G est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 765G avec 6 Go de RAM tandis que le Galaxy A32 s’appuie sur une puce Mediatek MT6853 avec 4 Go de mémoire et que le Redmi Note 9T dispose d’un processeur Mediatek Dimensity 800U avec 4 Go de RAM. Ils sont compatibles 5G, Bluetooth et NFC. Ils supportent deux cartes SIM et profitent d’un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton d’alimentation. Le Redmi Note 9T est équipé d’un port infrarouge pour piloter des équipements audio et vidéo. Ils ont tous des écrans LCD mesurant 6,5 pouces à peu près. La définition est de 1080x2400 pixels sauf pour le Samsung Galaxy A32 limité à 720x1600 pixels. Notez la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur le realme X50 5G.