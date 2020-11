Quel est le meilleur smartphone à moins de 300 € ?

Il n’y a pas que les smartphones les plus haut de gamme qui permettent de profiter pleinement de sa vie numérique. Plusieurs mobiles valent vraiment le coup surtout si vous avez un budget limité à moins de 300 €. Pour vous, la rédaction a réalisé une sélection des modèles les plus intéressants actuellement. En voici tous les détails ainsi que quelques critères pour vous aider à choisir.

Les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2020

Le Huawei P30 Lite : 3 capteurs photos

Le smartphone Huawei P30 Lite est un appareil de milieu de gamme qui a été présenté en avril 2019. Alors, le constructeur avait encore la possibilité d’utiliser les services de Google et il s’agit de l’un des tout derniers modèles de la marque à pouvoir accéder au Play Store. Les mises à jour d’Android et de la surcouche logicielle EMUI sont assurées par Huawei. Sinon, techniquement, il dispose d’un écran LCD de 6,15 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2312 pixels avec une encoche pour abriter la caméra frontale et son capteur de 24 mégapixels. À l’arrière, on peut compter sur trois capteurs de 48, 8 et 2 mégapixels, dont le module principal embarquant la technologie Quad Pixel pour un maximum de détail. Le mobile est animé par une puce Kirin 710 avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 3340 mAh. Il est compatible 4G, Bluetooth et dispose du NFC pour le paiement sans contact.

Xiaomi Redmi Note 9S : l’un des meilleurs rapports qualité/prix

Le Xiaomi Redmi Note 9S est l’un des smartphones ayant le meilleur rapport qualité prix. En effet, proposé à partir de 230 € environ, il profite d’un design Premium et décliné en 3 coloris : blanc, gris ou bleu. Il est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 720G optimisée pour les jeux vidéo associée à 4 ou 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage avec la possibilité d’aller jusqu’à 512 Go supplémentaires avec une carte mémoire micro SD. Son écran mesure 6,67 pouces ce qui est particulièrement grand avec une définition de 1080x2400 pixels. Il est certifié faible source de lumière bleue par l’organisme TÜV Rheinland. Sa batterie a une capacité impressionnante de 5020 mAh. Pour la photo, le Redmi Note 9S utilise l’un des 4 capteurs au dos. Il y a un module principal de 48 mégapixels avec technologie Quad Pixel, un autre capteur de 8 mégapixels pour le grand angle sur 119 degrés et deux autres de 5 et 2 mégapixels pour les macros et le calcul de la profondeur de champ. À l’avant, c’est un 16 mégapixels qui vous permet de vous prendre en mode selfie. Il est 4G, Bluetooth mais pas NFC. Il dispose d’une prise audio pour brancher directement un casque.

Samsung Galaxy A41 : un écran Super AMOLED à votre service

Le Samsung Galaxy A41 fait aussi partie de notre sélection, car il embarque plusieurs composants qui lui permettent de tenir sur un usage intensif et de produire de très belles photos à visionner sur un écran de toute beauté. Pour cela, il s’appuie sur une configuration triple capteurs, au dos. Il y a un capteur principal de 48 mégapixels aussi avec la technologie Quad Pixel qui est accompagné d’un objectif avec 8 mégapixels et d’un dernier de 5 mégapixels. Pour les photos en selfie, il y a un capteur de 25 mégapixels installé dans l’encoche de l’écran. Ce dernier mesure 6,1 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels. Par contre, il y utilise une dalle Super AMOLED supérieure à celle des autres smartphones de cette sélection. Il y a une puce Mediatek Helio P65 à l’intérieur avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage extensibles.

Xiaomi Mi 9T : un écran sur toute la façade du Mi 9T

Le smartphone Xiaomi Mi 9T propose également un rapport qualité/prix intéressant. C’est le seul de cette sélection à être équipé d’un écran qui occupe toute sa façade. En effet, le constructeur a réussi à intégrer la caméra frontale de 20 mégapixels au sein d’un mécanisme pop-up qui sort uniquement lorsqu’on en a besoin. Il se rétracte automatiquement lorsqu’on ferme l’application photo ou en cas de détection de chute pour ne pas l’abîmer. L’écran mesure 6,39 pouces en diagonale. Dessous, il y a un lecteur d’empreinte digitale pour identifier formellement son propriétaire. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 730 avec 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go. Il est Bluetooth, 4G et NFC. Côté photo, il embarque un capteur principal de 48 mégapixels avec intelligence artificielle aidé par un autre capteur de 13 mégapixels grand angle sur 124 degrés et un dernier objectif de 8 mégapixels avec zoom optique 2x.

Oppo A9 : l’autonomie suffisante pour tenir deux jours

Enfin, le smartphone Oppo A9 peut s’appuyer sur la capacité de 5000 mAh de sa batterie pour vous permettre de l’utiliser pendant 2 jours avec une seule charge. Il dispose d’un écran de 6,5 pouces LCD ayant une définition seulement HD de 720x1600 pixels avec une faible émission en lumière bleue. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 665 avec seulement 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage extensibles. Sa configuration photo est intéressante puisqu’elle se base sur un module principal de 48 mégapixels, un autre de 8 mégapixels pour faire du grand angle et deux autres de 2 mégapixels pour optimiser les portraits avec l’effet Bokeh et un rendu monochrome.