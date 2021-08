4 smartphones pas chers à moins de 200 €, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone, mais votre budget est limité à un maximum de 200 € ? Nous avons sélectionné pour vous plusieurs appareils qui correspondent à votre attente. Mais entre le Oppo A16, le OnePlus Nord N100, le Samsung Galaxy A12 et le Xiaomi Redmi Note 10, lequel choisir ? Voici plusieurs éléments croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix.

Parmi notre sélection, le mobile le plus lourd est le Samsung Galaxy A12 qui fait 205 grammes, soit un peu plus que la moyenne des smartphones. Il est suivi par le Oppo A16 puis le OnePlus Nord N100 et enfin le Xiaomi Redmi Note 10. C’est ce dernier qui est donc le plus léger, mais également le plus fin avec 8,29 mm d’épaisseur alors que le Galaxy A12 est le plus épais avec 8,9 mm sur son profil qui abrite le lecteur d’empreinte digitale, comme sur les Redmi Note 10 et Oppo A16. Sur le OnePlus Nord N100, il faut utiliser le lecteur qui est installé dans son dos pour s’identifier.

Un écran AMOLED contre 3 dalles LCD

Le OnePlus Nord N100 est équipé du plus grand écran de notre sélection du jour avec une diagonale de 6,52 pouces contre 6,5 pouces pour le Samsung Galaxy A12 et le Oppo A16 alors que le Redmi Note 10 propose une surface d’affichage tactile de 6,43 pouces. Pourtant, c’est lui qui embarque la dalle la plus remarquable puisqu’il s’agit d’un écran AMOLED alors que les autres proposent une dalle LCD, moins performante notamment au niveau des noirs et de la colorimétrie. En outre, c’est aussi lui qui affiche la meilleure définition avec 1080x2400 pixels contre 720x1600 pixels pour les autres. Le OnePlus Nord N100 tire un peu son épingle du jeu avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz contre 60 Hz pour les autres, moins fluide à l’affichage.

Performances, avantage au Xiaomi Redmi Note 10

Côté connectivité, tous sont limités à la 4G et proposent du Wi-Fi ac avec la possibilité de mettre deux cartes SIM simultanément. Les Samsung Galaxy A12 et Xiaomi Redmi Note 10 profitent du NFC ce qui n’est pas le cas des autres. Ils ont tous un port audio jack 3,5 mm. Pour les performances, c’est le Xiaomi Redmi Note 10 qui prend l’avantage avec son Soc Snapdragon 678 suivi par le OnePlus Nord N100 et son Snapdragon 460 puis le Oppo A16 alors que le Samsung Galaxy A12 ferme la marche. Tous ont 4 Go de mémoire vive. Seul le Oppo A16 peut augmenter sa capacité de mémoire interne avec une carte micro SD. Ils ont tous une batterie de 5000 mAh (5020 mAh) pour le Redmi Note 10, mais avec des vitesses de chargement différentes. C’est le Xiaomi qui se charge plus vite que les autres grâce au support de l’alimentation 33 watts contre 18 watts pour le OnePlus Nord N100 et 15 watts pour les deux autres.

Jusqu’à 4 capteurs pour des clichés réussis

Enfin, pour la partie photo, c’est le Xiaomi Redmi Note 10 qui a l’avantage avec ses 4 capteurs de 48+8+2+2 mégapixels à l’arrière et son objectif frontal de 13 mégapixels. Il est suivi par le Samsung Galaxy A12 avec 48+5+2+2 mégapixels au dos et son capteur de 8 mégapixels pour faire des selfies. Les Oppo A16 et OnePlus Nord N100 embarquent les mêmes configurations, à savoir, 13+2+2 mégapixels à l’arrière et un capteur de 8 mégapixels à l’avant. Le Oppo A16 est protégé contre les éclaboussures, mais pas contre la poussière, ce qui est le cas du Redmi Note 10, comme pour l’eau en pluie. Notez que ce dernier profite, en plus, d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle pour piloter une télévision, par exemple.