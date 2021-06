Apple : Tous les iPhone aux meilleurs prix

La marque à la pomme propose actuellement plusieurs modèles d’iPhone et pas seulement de dernières générations puisque des appareils plus anciens sont toujours disponibles en boutique et en ligne. Mais entre l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone SE 2020, l’iPhone 11 et l’iPhone 8 Plus, lequel choisir et comment avoir le meilleur prix ? En voici tous les détails.

Les iPhone 12 sont les derniers modèles présentés par Apple. Ils sont disponibles depuis plusieurs mois maintenant dans le commerce. Ils sont venus étoffer la gamme qui comptait déjà l’iPhone SE 2020 mais également l’iPhone 11 et l’iPhone 8 Plus, toujours d’actualités. Si vous cherchez un appareil compact, c’est l’iPhone SE 2020 qu’il vous faut puisqu’il ne pèse que 148 grammes contre 226 grammes, le plus lourd iPhone, le 12 Pro Max. C’est aussi le plus fin de tous les iPhone avec ses 7,3 mm d’épaisseur contre 7,4 pour toute la gamme iPhone 12, 7,5 mm pour l’iPhone 8 Plus et 8,3 mm pour l’iPhone 11.

Des performances qui augmentent avec le temps

Les iPhone les plus performants sont logiquement les derniers sortis, donc toute la gamme iPhone 12 avec leur puce Apple A14 Bionic. Notez que les modèles iPhone 12 et iPhone 12 mini embarquent 4 Go de RAM, com me l’iPhone SE 2020 et l’iPhone 11 alors que l’iPhone 8 Plus profite de 3 Go et les version 12 Pro et 12 Pro Max disposent de 6 Go, donc plus véloce. Tous sont équipés de capteurs de 12 mégapixels. C’est logiquement l’iPhone 12 Pro Max qui embarque 3 capteurs, comme l’iPhone 12 Pro alors que les iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 8 Plus et iPhone 11 en proposent 2 et l’iPhone SE 2020 n’en a qu’un seul. Les versions Pro et Pro Max bénéficient, en plus d’un scanner LiDAR.

Des écrans LCD avant de passer au OLED

Avant les iPhone 12, les écrans des iPhone s’appuyaient sur des dalles LCD, installées sur l’iPhone 8 Plus, l’iPhone 11 et l’iPhone SE 2020. C’est l’iPhone 11 qui profite de la plus grande surface d’affichage sur 6,1 pouces contre 5,5 pouces pour l’iPhone 8 Plus et seulement 4,7 pouces pour l’iPhone SE 2020. Dans la famille des iPhone 12, les écrans augmentent avec la version. Ainsi, l’iPhone 12 mini est équipé d’un écran OLED de 5,4 pouces alors que les iPhone 12 et 12 Pro sont dotés d’une dalle de 6,1 pouces et que la version 12 Pro Max a un écran de 6,7 pouces en diagonale. Tous les écrans des iPhone 12 sont compatibles HDR et Dolby Vision.

En avance sur leur temps, les iPhone SE 2020 et iPhone 11 proposent du Wi-Fi 6, comme les iPhone 12 alors que l’iPhone 8 Plus propose du Wi-Fi ac. Les iPhone 12 sont compatibles 5G ce qui n’est pas le cas des iPhone SE 2020, iPhone 11 et iPhone 8 Plus. Tous sont certifiés IP67 ou IP68 les rendant résistant à l’immersion totale sous l’eau ainsi qu’à la poussière. Ils sont également compatibles NFC.