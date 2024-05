Ces trois Smartphones Google avec appareil photo de qualité pro sont à prix fracassés ce week-end (Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel 7a)

En termes de design, les trois appareils se ressemblent beaucoup notamment pour ce qui concerne l’intégration de leurs capteurs photo. Les trois mobiles sont dotés d’une barre horizontale située dans la partie supérieure au dos. Ils sont tous totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière et profitent de 5 ans de mises à jour pour le Pixel 7a et jusqu’à 7 ans pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Le plus léger est le Pixel 8 suivi par le Pixel 7a tandis que le Pixel 8 Pro est le plus grand et le plus lourd des trois smartphones Google.

Chaque modèle de la gamme Pixel présente des spécifications de processeur et de mémoire vive adaptées à divers niveaux d'exigence. Le Pixel 7a est équipé du processeur Tensor G2 avec 8 Go de mémoire vive, offrant des performances solides pour les tâches quotidiennes. Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro montent en gamme avec le processeur Tensor G3, le Pixel 8 ayant également 8 Go de RAM tandis que le Pro offre une capacité supérieure de 12 Go. Ces caractéristiques assurent une gestion efficace des applications lourdes et multitâches, avec le Pixel 8 Pro se positionnant comme le plus puissant des trois. En termes de stockage, tous les modèles proposent des options de 128 Go ou 256 Go, mais sans possibilité d'extension via une carte mémoire micro SD, ce qui nécessite une gestion prudente de l'espace de stockage.

Quel est le meilleur écran et quelles configurations pour les photos ?

Les écrans AMOLED de ces smartphones garantissent des couleurs vives et des noirs profonds. Le Pixel 7a propose un écran de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que les Pixel 8 et 8 Pro offrent des tailles d'écran de 6,2 pouces et 6,7 pouces respectivement, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience visuelle plus fluide. Le Pixel 8 Pro se distingue par une définition impressionnante de 1344x2992 pixels et un pic de luminosité de 2400 cd/m², ce qui le rend particulièrement adapté pour une utilisation en extérieur lumineux. La version Pro a été reconnue comme embarquant l’un des meilleurs écrans au monde.

Pour prendre des photos et réaliser des vidéos, le Pixel 7a est équipé d'un capteur principal de 64 mégapixels et d'un second de 13 mégapixels pour l'ultra grand-angle, adapté aux prises de vue étendues et aux macros. Le Pixel 8 augmente la qualité avec un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d'un 12 mégapixels ultra grand-angle. Le Pixel 8 Pro va encore plus loin en intégrant un troisième capteur, un téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique 5x, positionnant ce modèle comme le choix idéal pour les amateurs de photographie sérieux. Tous les modèles proposent des technologies avancées de stabilisation optique et des fonctionnalités adaptées à des prises de vue en conditions variées. On peut également compter sur un traitement d’image exceptionnel, sur les trois appareils. En outre, il y a aussi des fonctions intégrées de retouche photo qui peuvent être très pratiques.

La connectivité est excellente sur tous les modèles avec support de la 5G, Wi-Fi 7 pour les Pixel 8 et 8 Pro, et NFC pour les paiements sans contact. Les trois modèles supportent la technologie Bluetooth 5.3, assurant une connexion rapide et fiable avec d'autres appareils.

Ainsi, le choix entre le Google Pixel 7a, Pixel 8 et Pixel 8 Pro dépendra de vos priorités. Si vous recherchez une performance photographique de haut niveau et les meilleures spécifications, le Pixel 8 Pro est clairement le leader. Pour ceux qui ont besoin d'un appareil solide à un prix plus abordable, le Pixel 7a est une option très compétente. Le Pixel 8 se trouve quant à lui dans un juste milieu, offrant des améliorations notables par rapport au 7a sans atteindre le prix du modèle Pro.