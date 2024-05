Ces trois Smartphones haut de gamme à prix exceptionnel durant les French Days : Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro et Google Pixel 8 Pro

Les trois smartphones sélectionnés proposent des designs originaux. Ainsi, le Google Pixel 8 Pro arbore une bande horizontale qui englobe tous les capteurs photo à l’arrière, avec un design qui intègre également un capteur de température, offrant un profil plat disponible en bleu, noir, menthe, ou porcelaine. L'iPhone 15 Pro présente ses capteurs photo dans un carré en haut à gauche, continuant la tradition de ses prédécesseurs, avec un cadre en titane et disponible en noir, bleu, blanc, et naturel. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, pour sa part, opte pour une approche minimaliste où les capteurs semblent simplement posés sur la coque arrière, disponible en noir, gris, violet, et ambre, avec un cadre également en titane.

En termes de dimensions, le Google Pixel 8 Pro mesure 162,2x76,5x8,8 mm pour un poids de 213 grammes. L'iPhone 15 Pro est plus compact avec 146,6x70,6x8,25 mm et un poids plus léger de 187 grammes, le rendant le plus petit et le plus léger des trois. En revanche, le Samsung Galaxy S24 Ultra se présente avec des dimensions de 162,3x79x8,6 mm et est le plus lourd à 232 grammes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Google Pixel 8 Pro est équipé du processeur Tensor G3, avec 12 Go de mémoire vive et des options de stockage de 128 ou 256 Go. L'iPhone 15 Pro fonctionne avec l'Apple A17 Pro, offrant 8 Go de RAM et des options de stockage allant de 128 Go à 1 To. Enfin, le Samsung Galaxy S24 Ultra dispose du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, avec également 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go à 1 To. Aucun de ces modèles n'offre la possibilité d'étendre le stockage via une carte mémoire micro SD, ce qui met l'accent sur le choix initial de capacité de stockage selon les besoins. En termes de puissance brute, l'iPhone et le Samsung semblent dominer avec leurs processeurs et des options de stockage plus élevées, bien que le Google Pixel ne soit pas loin derrière avec son architecture Tensor optimisée pour l'intelligence artificielle.

Les trois modèles utilisent des écrans AMOLED offrant des taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une navigation et des animations très fluides. Le Samsung Galaxy S24 Ultra possède l'écran le plus grand avec une diagonale de 6,8 pouces, suivi du Pixel 8 Pro à 6,7 pouces, et de l'iPhone 15 Pro à 6,1 pouces. En termes de luminosité, le Samsung brille avec un pic de 2600 cd/m², le Pixel à 2400 cd/m², et l'iPhone à 2000 cd/m². En outre, le mobile Samsung dispose d’un traitement antireflet plus performant que ses concurrents du jour. Les trois offrent des expériences visuelles de très haute qualité avec support des contenus HDR.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Google Pixel 8 Pro et le Samsung Galaxy S24 Ultra embarquent trois capteurs principaux, avec une résolution allant jusqu'à 200 mégapixels pour le capteur principal du Samsung, ce qui est nettement supérieur aux 50 mégapixels du capteur principal du Pixel. L'iPhone 15 Pro, quant à lui, utilise quatre capteurs, mais avec des résolutions plus basses pour les capteurs téléobjectif. Cependant, l'iPhone bénéficie de la technologie avancée d'Apple en matière de traitement d'image. Si on se base sur la seule résolution, le Samsung pourrait sembler supérieur, mais l'optimisation logicielle de chaque fabricant joue un rôle crucial dans la qualité finale des photos. Apple propose les plus belles photos, suivi de très près par le mobile Google et ensuite le Samsung Galaxy S24 Ultra qui offre des options de zoom très intéressantes, par ailleurs.

Tous les modèles sont compatibles avec la 5G et supportent la technologie NFC, avec des différences notables dans les types de Wi-Fi supportés — le Pixel et le Samsung offrent le Wi-Fi 7 contre le Wi-Fi 6E pour l'iPhone. Aucun des modèles n'a de prise jack, mais tous disposent de haut-parleurs stéréo et sont certifiés IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. L'emplacement du lecteur d'empreintes est sous l'écran pour le Pixel et le Samsung, tandis que l'iPhone n'en dispose pas, utilisant plutôt Face ID, le système de reconnaissance faciale très efficace.

Pour fonctionner, le Pixel 8 Pro et le Galaxy S24 Ultra se distinguent avec des batteries de 5050 mAh et 5000 mAh, respectivement, tandis que l'iPhone 15 Pro offre une capacité plus modeste de 3274 mAh. En termes de charge, le Samsung surpasse avec une charge filaire de 45 watts, comparé à 30 watts pour le Pixel et 27 watts pour l'iPhone. Les trois modèles supportent la charge sans fil, avec le Pixel offrant jusqu'à 23 watts, le plus élevé des trois.