Comment passer chez Sosh quand on est déjà client chez Orange ?

Vous désirez souscrire à un forfait sans engagement chez Sosh afin de profiter d’une promo de cette marque alors que vous possédez déjà un forfait chez Orange ? Bien que ces deux entités soient intimement liées, cela est bel et bien possible. Découvrez dans ce guide le procédé à suivre, ainsi que les différents avantages liés à ce transfert.

Les conditions pour passer d’un forfait Orange à un forfait Sosh

Tout client Orange peut décider à n’importe quel moment, d’opter pour un forfait Sosh afin de profiter des avantages qu’offre la marque low-cost de l’opérateur historique français. Toutefois, les frais appliqués varient d’une situation à l’autre. Ainsi :

Si vous n’avez pas de forfait avec engagement en cours, le passage chez Sosh est totalement gratuit ;

Si vous avez un forfait avec un engagement de 12 mois en cours, vous devez payer le reste des mensualités dues à Orange. Par exemple, s’il vous reste encore 6 mois d’engagement, vous devez payer l’équivalent de 6 mois de forfait à Orange avant de souscrire au forfait SOSH de votre choix ;

Si vous avez un forfait avec un engagement de 24 mois et que vous êtes encore dans la première année de contrat, vous devez payer la totalité du restant dû jusqu’au 12ème mois. A partir du 13e mois, vous ne devrez vous acquitter que de 25 % du montant restant dû.

Dans tous les cas, Orange vous indiquera le montant restant dû avant votre passage chez Sosh.

Quelle procédure suivre pour passer de Orange à Sosh ?

La bascule de Orange à Sosh peut être effectuée depuis le site Internet de Orange. Une fois connecté à votre espace personnel, sélectionnez votre contrat mobile et cliquez sur l’onglet « Offre et Options ». Rendez-vous ensuite dans la rubrique « Vous souhaitez changer d’offre ? » et cliquez sur « Voir le catalogue ». Choisissez dans la liste, le forfait Sosh qui vous intéresse et suivez les différentes étapes jusqu’à la validation de la commande.

Si vous avez l’application « Orange et Moi » installée sur votre smartphone, les choses sont encore plus simples. Cliquez sur « Votre offre et vos options », choisissez « Changer d’offre », sélectionnez votre nouvelle offre et suivez les instructions jusqu’à la validation.

Quel que soit le moyen utilisé, votre nouveau forfait Sosh est normalement activé sous 48 heures au maximum.

Quels sont les avantages à passer chez Sosh ?

Sosh est un opérateur 100 % digital qui propose des forfaits moins chers et des promotions très intéressantes toute l’année. De plus, toutes ses offres sont sans engagement. Vous pouvez donc basculer chez un autre opérateur téléphonique à tout moment et sans surcoût.

Tout en bénéficiant de l’excellente couverture réseau de l’opérateur historique Orange, vous pourrez donc faire d’importantes économies sur votre budget mensuel de communication. De plus, lors du passage de Orange à Sosh vous pouvez conserver le même numéro de téléphone, vos contacts, ainsi que vos données personnelles.

Enfin, si vous envisagez de changer votre smartphone dans les prochains mois, passer chez Sosh pourrait vous aider à concrétiser votre projet sans vous ruiner. La marque low cost propose en effet des facilités de paiement pour l’achat des derniers modèles de smartphones mis sur le marché par les grands fabricants.