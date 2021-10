Comparatif : Apple iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra ou Xiaomi Mi 11 Ultra, lequel acheter ?

Vous avez décidé de vous offrir un smartphone ultra haut de gamme qui soit capable de vous donner le meilleur, tous les jours, mais entre le Samsung Galaxy S21 Ultra, l’iPhone 13 Pro Max d’Apple et le Xiaomi Mi 11 Ultra, vous ne savez pas lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous aider dans votre choix.

Si vous aimez les couleurs ternes alors vous allez être servis. En effet, l’iPhone 13 Pro Max est proposé en graphite, argent, or ou bleu « alpin » alors que le Samsung Galaxy S21 Ultra est disponible en noir, bleu très foncé « navy », marron, titanium ou argent tandis que le Xiaomi Mi 11 Ultra est décliné en noir ou en blanc, beaucoup plus classique. Tous s’appuient sur des coques en céramique, plus résistantes que le verre. Le plus lourd est l’iPhone 13 Pro Max avec 240 grammes sur la balance contre 234 grammes pour le Xiaomi et 227 grammes pour le Samsung. Par contre, c’est le plus fin des trois avec seulement 7,65 mm d’épaisseur contre 8,38 mm et 8,9 mm pour les smartphones chinois et sud-coréen, respectivement.

Des écrans finalement assez différents

Le Xiaomi Mi 11 Ultra possède l’écran le plus grand, d’un cheveu mesurant 6,81 pouces contre 6,8 pouces pour le Samsung Galaxy S21 Ultra et 6,7 pouces pour l’iPhone 13 Pro Max. Tous sont compatibles HDR10, du HDR10+ est prévu pour les Samsung et Xiaomi tandis qu’Apple propose une compatibilité Dolby Vision. Les définitions des Samsung et Xiaomi sont plus poussées : 1440x3200 pixels contre 1284x2778 pixels pour l’iPhone 13 Pro Max. Tous profitent d’une dalle AMOLED 120 Hz et l’écran du Xiaomi Mi 11 Ultra présente la particularité d’être incurvé sur les 4 côtés.

Les trois appareils supportent la 5G et le Wi-Fi 6 bien que les Xiaomi et Samsung proposent du Wi-Fi 6E, qui est plus puissant en termes de débit et de portée si vous disposez d’un routeur compatible. Tous sont certifiés IP68 pour les rendre résistants à l’eau et à la poussière.

Une charge jusqu’à 2 fois plus rapide, mais des performances moindres

On ne connaît pas la capacité exacte de la batterie de l’iPhone 13 Pro Max avant notre test complet, mais les deux autres disposent d’une très large batterie de 5000 mAh. Le Xiaomi se recharge bien plus vite que les deux autres puisque le Samsung propose une charge à 25 watts maximum et l’iPhone 13 Pro Max plafonne à 27 watts.

Côté performances, l’iPhone 13 Pro Max devance les deux autres avec son processeur Apple A15 Bionic offrant une plus grande puissance de calcul que le Qualcomm Snapdragon 888 du Xiaomi Mi 11 Ultra et que le Samsung Exynos 2100 du Galaxy S21 Ultra.

Enfin, pour la partie photo, l’iPhone 13 Pro Max utilise trois capteurs de 12 mégapixels dont deux sont stabilisés tandis que le Xiaomi Mi 11 Ultra embarque un capteur de 50 mégapixels associé à deux autres objectifs de 48 mégapixels à l’arrière contre une configuration 108+12+10+10 mégapixels pour le Samsung Galaxy S21 Ultra. Selon le classement DxOMark, le Xiaomi Mi 11 Ultra propose les meilleures photos suivi par l’iPhone 13 Pro (et donc la version Max) puis le Samsung Galaxy S21 Ultra. Notez que ce dernier supporte le stylet S Pen pour prendre des notes, dessiner ou simplement naviguer dans les différents menus des applications.



L’iPhone 13 Pro Max est animé par iOS 15 tandis que les deux autres s’appuient sur Android 11 avec une surcouche logicielle spécifique, MIUI pour Xiaomi et One UI pour Samsung.