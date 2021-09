Comparatif : Apple iPhone 13, Samsung Galaxy S21 ou Xiaomi Mi 11, lequel acheter ?

Maintenant que les iPhone 13 ont été officiellement présentés, vient le temps des comparatifs. Aujourd’hui, nous vous proposons de comparer les détails techniques de l’iPhone 13 d’Apple contre le Samsung Galaxy S21 et contre le Xiaomi Mi 11.

Pour la série iPhone 13, Apple mise sur la couleur avec plusieurs propositions : noir, blanc, bleu, rose (très clair) ou rouge (RED Product). Le Samsung Galaxy S21 est décliné en gris foncé, en blanc, en rose et en lavande, une couleur particulièrement demandée.Pour Xiaomi, il faut compter sur des finitions blanches, bleues ou noires.

Des trois, c’est le Mi 11 qui est le plus lourd avec 196 grammes sur la balance contre 174 grammes pour l’iPhone 13 et 169 grammes pour le Samsung. C’est toujours l’iPhone 13 qui est le plus fin malgré qu’il soit plus épais que son prédécesseur avec 7,65 mm contre 7,9 mm pour le Galaxy S21 et 8,1 mm pour le Mi 11. C’est aussi le plus compact des trois.

Deux écrans 120 Hz contre un 60 Hz

Cette compacité est due principalement à la taille de son écran puisqu’il fait 6,1 pouces alors que celui du Samsung est très légèrement plus grand, 6,2 pouces contre 6,81 pouces pour le Mi 11 ce qui en fait l’un des plus grands du marché actuellement. Tous profitent d’une dalle AMOLED avec le support du format HDR10+, mais l’iPhone 13 propose en plus la compatibilité avec Dolby Vision. Toutefois, il ne peut monter que jusqu’à 60 Hz pour la fréquence de rafraîchissement alors que le Samsung et le Xiaomi peuvent atteindre 120 Hz en mode adaptatif ce qui signifie qu’elle s’adapte selon l’application en cours d’utilisation.



L’écran du MI 11 est incurvé alors qu’ils sont plats pour les deux autres. La définition est plus importante sur les écrans Samsung et Xiaomi puisqu’ils proposent 1440x3200 pixels au maximum contre 1170x2532 pixels pour le mobile d’Apple.

Un temps d’avance pour la puissance

En termes de puissance, l’iPhone 13 doit être plus performant (même si les tests n’ont pas encore pu être réalisés à ce jour) que le Xiaomi Mi 11 avec sa puce Snapdragon 888 qui devance le Samsung Galaxy S21 avec son processeur Exynos 2100. Les Mi 11 et Galaxy S21 embarquent 8 Go de mémoire vive.

La batterie du Xiaomi Mi 11 a une capacité de 4600 mAh supportant la charge à 55 watts en filaire alors que le Samsung Galaxy S21 plafonne à 25 watts pour recharger sa batterie de 4000 mAh. On ne connaît pas la capacité exacte de la batterie de l’iPhone 13 ni sa capacité maximale de charge, mais Apple promet une meilleure autonomie que son prédécesseur à la faveur d’une « plus grosse batterie », sans plus de détails. Tous peuvent être rechargés sans fil et proposent la charge inversée.

Une partie multimédia très disputée

Enfin, pour la partie photo, l’iPhone 13 profite de 2 capteurs de 12 mégapixels dont un est stabilisé alors que le Samsung Galaxy S21 embarque un capteur principal de 64 mégapixels et deux autres objectifs de 12 mégapixels, mais peut-être un traitement d’images moins performant que celui proposé par Apple.

Le Xiaomi Mi 11 n’est pas en reste avec une configuration 108+13+5 mégapixels à l’arrière. Notez que l’iPhone 13 propose un mode de focus adaptatif en vidéo, une nouveauté par rapport au précédent modèle. Le Xiaomi propose également plusieurs modes de captation typée Cinéma.

Pour la photo, DxOMark a pu obtenir un score de 116 avec le Samsung contre 120 avec le Xiaomi ce qui indique que les photos sont globalement légèrement mieux réussies avec le Mi 11 qu’avec le Galaxy S21.