Comparatif : Xiaomi Mi 11, Apple iPhone 12 ou Samsung Galaxy S21, lequel est le meilleur ?

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme et tant qu’à faire qu’il soit dernier cri, regardez du côté des Xiaomi Mi 11, Apple iPhone 12 ou Samsung Galaxy S21. Mais entre ces mobiles, lequel est le meilleur ? Nous avons comparé plusieurs éléments qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Chronologiquement, c’est l’iPhone 12 le plus ancien sur le marché même si sa commercialisation ne date que de quelques mois. Ensuite, c’est le Samsung Galaxy S21 qui a été annoncé et disponible depuis quelques semaines maintenant. Enfin, le Xiaomi Mi 11 fait, à l’heure de l’écriture de ces lignes, encore l’objet d’une offre de précommande. Pour le côté esthétique, nous vous laissons seuls juges, mais les trois modèles sont particulièrement beaux. L’iPhone 12 profite d’un design remarquable avec des lignes strictes, mais efficaces quant aux Samsung et Xiaomi, ils proposent des lignes arrondies et de beaux coloris. C’est le Mi 11 qui est le plus lourd en poche avec 196 grammes contre 169 grammes pour le Samsung Galaxy S21 et 162 grammes pour l’iPhone 12.

Des écrans d’un très haut niveau

Le Samsung Galaxy S21 dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition de 1440x3200 pixels, une compatibilité HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui est aussi le cas de l’écran du Xiaomi Mi 11, mais sur 6,81 pouces. Notez le caractère incurvé de l’écran du Mi 11 sur les 4 côtés alors que les écrans des S21 et iPhone 12 sont plats. Le mobile d’Apple profite d’un écran de 6,1 pouces, plus petit des trois donc, sur 60 Hz, mais il offre la particularité d’être compatible Dolby Vision. Le Samsung et l’iPhone 12 sont officiellement étanches ce qui n’est pas le cas du Mi 11.

Trois puces différentes mais toutes haut de gamme

L'iPhone 12 est animé par la puce Apple A14 Bionic associée à 4 Go de RAM. Le Samsung Galaxy S21 fait confiance à son processeur Samsung Exynos 2100 pour être en parfait état de fonctionnement alors que chez Xiaomi, le Mi 11 est équipé de la dernière puce Qualcomm, le Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive, comme sur le S21. L’iPhone 12 est proposé avec une base de 64 Go d’espace de stockage interne non extensibles, mais peut aussi être choisi avec 128 ou 256 Go de mémoire. Notez que ni le Xiaomi, ni le Samsung ne permettent d’étendre la capacité de mémoire interne. Il faut donc bien choisir dès le départ.

Des blocs photo bien inégaux

Pour la partie multimédia, et plus particulièrement les blocs optiques, l’iPhone 12 est, sur le papier, le moins bien équipé avec seulement 2 capteurs de 12 mégapixels. À côté, le Xiaomi Mi 11 profite d’un capteur de 108 mégapixels, d’un module grand-angle de 13 mégapixels et d’un dernier capteur de 5 mégapixels. Pour le Samsung Galaxy S21, il faut compter sur l’objectif principal de 64 mégapixels accompagné de deux autres capteurs de 12 mégapixels chacun. Difficile de juger la qualité des photos produite par le Mi 11 étant donné qu’il n’a pas encore pu être testé pleinement par le laboratoire DxOMark à l’heure de l’écriture de ces lignes, mais sont prédécesseur en version Pro a un meilleur score que l’iPhone 12 qui surpasse la version Mi 10T Pro.

Pas tous égaux devant la charge

Le Samsung Galaxy S21 bénéficie d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh avec possibilité de charge à 25 Watts, de charge sans fil et inversée. C’est aussi le cas pour le Xiaomi Mi 11, mais avec une batterie plus endurante, à 4600 mAh et surtout une charge filaire à 55 Watts, donc deux fois plus rapide que chez Samsung ou sans fil à 50 Watts, soit 5 fois plus que le concurrent sud-coréen. Du côté de l’iPhone 12, sa batterie a une capacité de 2815 mAh pour une charge classique filaire et sans fil, mais pas de charge inversée. Notez au passage que des trois constructeurs, seul Xiaomi livre un bloc chargeur avec l’appareil.

Le Mi 11 supporte le Wi-Fi 6E, comme le Samsung, mais pas l’iPhone 12. Enfin, notez que le Mi 11 profite également d’un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle pour piloter tous vos équipements audio et vidéo.