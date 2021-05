Comparatif : Xiaomi Mi 11 Ultra, Apple iPhone 12 Pro Max ou Samsung Galaxy S21 Ultra, lequel est le meilleur ?

Aujourd’hui, il n’est pas évident de choisir entre tous les smartphones les plus haut de gamme. Mais entre l’iPhone 12 Pro Max, le Xiaomi Mi 11 Ultra et le Samsung Galaxy S21 Ultra, lequel est le meilleur ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Commençons par le côté design de notre sélection. Le plus beau est, de l’avis de beaucoup, l’iPhone 12 Pro Max avec des lignes qui peuvent paraître strictes, mais qui sont très agréables à tenir en main. Les Mi 11 Ultra et Galaxy S21 Ultra sont également assez remarquables. C’est le Mi 11 Ultra qui est le plus lourd, accusant 234 grammes sur la balance contre 227 grammes pour le Galaxy S21 Ultra et 226 grammes pour l’iPhone 12 Pro Max. C’est ce dernier qui est le plus fin mesurant seulement 7,4 mm d’épaisseur alors que le Galaxy S21 Ultra fait 8,9 mm et le Mi 11 Ultra 8,38 mm.

Des puces bien différentes pour de très hautes performances

En termes de performances, l’iPhone 12 Pro Max dispose d’une puce Apple A14 Bionic avec 6 Go de mémoire vive contre l’Exynos 2100 et 12 ou 16 Go de RAM pour le Galaxy S21 Ultra et une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive pour le Mi 11 Ultra. Tous offrent d’excellentes performances et une très bonne réactivité permettant d’exécuter rapidement toutes les applications et de permettre de jouer à tous les jeux disponibles, même les plus exigeants. Les Mi 11 Ultra et Galaxy S21 Ultra profitent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec charge rapide à 67 Watts pour le Mi 11 Ultra mais limitée à 25 Watts pour le S21 Ultra. Tous les deux peuvent se recharger sans fil et offrir la charge inversée. La batterie de l’iPhone 12 Pro Max a une capacité de 3687 mAh.

Des écrans de toute beauté

Modèle haut de gamme oblige, les trois appareils profitent d’une dalle AMOLED sur 6,81 pouces pour le Mi 11 Ultra, 6,8 pouces pour le Galaxy S21 Ultra et 6,7 pouces pour l’iPhone 12 Pro Max. Les écrans des Mi 11 Ultra et Galaxy S21 Ultra sont 120 Hz en mode adaptatif et supportent le HDR10+. Chez Apple, c’est à 60 Hz que l’écran plafonne, mais on peut compter sur une compatibilité avec la norme Dolby Vision. Tous sont compatibles 5G et disposent du Wi-Fi 6 et même Wi-Fi 6E pour les Mi 11 Ultra et Galaxy S21 Ultra. Ils sont tous étanches, certifiés IP68 les rendant résistant à l’immersion sous l’eau et à la poussière.

Et la partie photo n’est pas en reste

Enfin, pour les photos, le Mi 11 Ultra met en avant sa configuration particulièrement musclée avec un capteur principal de 50 mégapixels accompagné de 2 autres capteurs de 48 mégapixels chacun. Pour le Galaxy S21 Ultra de Samsung, on peut compter sur la présence d’un capteur de 108 mégapixels, d’un autre 12 mégapixels et de deux objectifs de 10 mégapixels chacun. L’iPhone 12 Pro Max s’appuie sur une configuration à triple capteur de 12 mégapixels. Il peut filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde. Les deux autres peuvent capter des séquences avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde pour le Mi 11 Ultra et 24 images par seconde pour le Galaxy S21 Ultra.