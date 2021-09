Découvrez les trois nouveaux Smartphones pris en main cette semaine dont notre coup de coeur le Galaxy Z Flip3 5G

Cette semaine, nous avons pu essayer trois nouveaux smartphones particulièrement attendus, chacun dans leur domaine respectif. Tout d’abord, le Samsung Galaxy Z Flip3 qui se plie dans le sens horizontal pour un format ultra compact suivi par le Samsung Galaxy Z Fold3 qui s’ouvre comme un livre. Mais le Motorola Edge20 n’est pas dénué d’intérêt poussé par un design très réussi et des caractéristiques techniques intéressantes au regard de son prix. Voici nos impressions à leur sujet.

Pour ne rien vous cacher, sachez que le nouveau Samsung Galaxy Z Flip3 a été notre coup de cœur la semaine dernière et il est possible qu’il reste longtemps parmi nos téléphones portables préférés du moment. En effet, nous avons pu l’essayer pendant un moment lors d’une journée de présentation organisée par la marque et avons pu constater qu’il était très agréable à manipuler. Doux, le Galaxy Z Flip3 5G propose un format compact qui permet de le glisser facilement dans une poche, même de chemise. Plus solide que la génération précédente et certifié IPX8 pour résister aux chutes et à l’immersion totale, il est également plus performant profitant de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive. Son écran externe est plus grand et devient tactile permettant ainsi d’offrir une expérience plus poussée et in fine plus pratique. À l’intérieur, on voit la pliure au centre de l’écran. Il ne faut pas se le cacher, mais, promis, après seulement quelques minutes de manipulation, on n’y pense plus. Enfin, si la partie photo n’a pas évolué par rapport au précédent modèle, sachez que Samsung a tout prévu pour en faire un appareil qu’il est très facile de prendre en main pour cadrer ce que l’on veut, et même en utilisant l’écran externe. Le « Flex Mode » est définitivement un usage, avec le mobile plié à 90 degrés (ou un peu plus) que nous trouvons fun et qu’on s’approprie très rapidement.

Le Galaxy Z Fold3, plus être plus productif ou regarder des séries sur un (très) grand écran

Le Samsung Galaxy Z Fold3 propose un concept différent du Z Flip3 puisqu’il s’ouvre comme un livre même si on peut tout à fait l’utiliser fermer avec son écran extérieur qui fait tout de même 6,2 pouces et qui profite maintenant d’une fréquence de 120 Hz. Pas possible d’étendre sa capacité de mémoire interne, mais les 256 Go ou 512 Go devraient suffire et sinon, il y a toujours la possibilité de stocker en ligne.

Mais ce qui marque le plus sur cet appareil, c’est son écran intérieur qui propose une grande diagonale de 7,6 pouces lorsqu’il est totalement ouvert. Là aussi, on peut voir la pliure, mais là encore, celle-ci ne se voit plus tellement après quelques minutes d’utilisation. C’est d’ailleurs surtout vrai pour les contenus sur fond clair. Ceux-ci dévoilent également une autre caractéristique intéressante sur ce mobile, la caméra sous l’écran. Placée en haut, au centre du volet de droite, elle est totalement invisible lorsqu’on regarde une vidéo, par exemple. On peut la distinguer (du moins son emplacement) lorsque le contenu est clair à l’écran. Dotée d’un capteur de 4 mégapixels, elle peut s’avérer utile et un test plus complet nous permettra de dire si elle propose la qualité vantée par le constructeur.

Enfin, notez le travail fait par les équipes de Samsung pour proposer un affichage optimisé des applications sur le très grand écran. Toutes les applications Samsung ont ainsi été redessinées pour s’adapter au mieux alors que d’autres applications comme Instagram, Facebook, Gmail et bien d’autres en profitent également.

Le Motorola edge20, un rapport qualité prix très prometteur

Nous avons débuté la semaine en vous proposant une rapide prise en main du nouveau smartphone Motorola edge20. Celui-ci est accompagné du edge20 Lite, plus entrée de gamme et du edge20 Pro, plus haut de gamme. Son design nous a particulièrement tapé dans l’œil avec des bords plats, un peu à la manière des iPhone 12, il faut se le dire et propose une finesse supérieure puisqu’il ne fait que 6,99 mm d’épaisseur contre 7,4 mm pour les smartphones à la marque à la pomme. Son dos est tout aussi remarquable avec un très bel effet sur le modèle blanc givré sachant qu’il est également proposé en gris givré, loin d’être vilain, mais peut-être un peu plus austère. Le capteur photo est un 108 mégapixels et le mobile profite d’un grand écran de 6,7 pouces utilisant une dalle AMOLED avec une fréquence de 144 Hz, s’il vous plaît comme les meilleurs smartphones de gaming, permettant ainsi d’offrir une fluidité sans pareil. Poussé par son Soc Snapdragon 778G ave 8 Go de mémoire vive, il propose de bonnes performances et embarque la solution Ready For, comme le edge20 Pro pour se connecter à un moniteur, une TV ou un ordinateur afin d’étendre sa productivité et d’avoir sous la main (ou plus exactement le clavier et la souris), un équivalent à un PC ou un centre de divertissement multimédia.