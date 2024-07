Dernier week-end des soldes : quel smartphone milieu de gamme se procurer ?

Le design des smartphones milieu de gamme présente des différences notables. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G arbore des profils plats et des capteurs photo installés sur une plaque au dos, reprenant la couleur de l'arrière de l'appareil. Disponible en noir, violet et bleu, il offre une esthétique moderne et épurée. Le Google Pixel 7a, quant à lui, se distingue par une barre qui occupe toute la largeur de l'appareil pour intégrer ses capteurs photo. Cette particularité lui donne un look unique et facilement reconnaissable. Il est proposé en bleu, gris, corail et blanc, avec un cadre en verre, ce qui ajoute une touche de sophistication. Le Samsung Galaxy A55 5G adopte un style très épuré avec des capteurs photo semblant juste posés sur la coque arrière en verre, sans artifice supplémentaire. Il est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime. Les profils sont légèrement bombés au niveau des boutons de mise en veille et de gestion du volume, offrant une prise en main confortable.

Les dimensions et le poids de ces smartphones varient sensiblement. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est assez léger et facile à manipuler. Le Google Pixel 7a est plus compact bien que légèrement plus lourd que le Redmi Note 13 Pro 5G. Le Samsung Galaxy A55 5G est le plus imposant.

En termes de batterie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue avec une capacité de 5100 mAh, supportant une charge rapide de 67 watts, mais sans charge sans fil ni charge inversée. Cela promet une excellente autonomie et un temps de recharge rapide. Le Google Pixel 7a est équipé d'une batterie de 4400 mAh, avec une charge filaire de 20 watts et une charge sans fil de 18 watts, mais sans charge inversée. Sa capacité moindre pourrait offrir une autonomie plus limitée, mais la possibilité de charge sans fil est un atout pratique. Le Samsung Galaxy A55 5G possède une batterie de 5000 mAh et supporte une charge rapide de 25 watts, mais sans charge sans fil ni charge inversée. Sa grande capacité assure une bonne autonomie, bien que la vitesse de charge soit inférieure à celle du Redmi Note 13 Pro 5G.

Quel est le meilleur écran et lequel est le plus puissant ?

Concernant les écrans, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G propose un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1220x2712 pixels, une luminosité maximale de 1800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une excellente qualité d'affichage. Le Google Pixel 7a est équipé d'un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, moins performant en termes de taille et de fréquence comparé au Redmi Note 13 Pro 5G. Le Samsung Galaxy A55 5G dispose d'un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels, une luminosité de 1000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, rivalisant ainsi avec le Redmi Note 13 Pro 5G en termes de fréquence mais avec une luminosité moindre.

Les trois smartphones offrent des performances intéressantes grâce à leurs processeurs et capacités de mémoire vive. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est doté d'un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, avec 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage, sans possibilité d'extension par carte micro SD. Le Google Pixel 7a utilise un processeur Tensor G2 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, également sans extension par carte micro SD. Il est le plus limité en termes de stockage interne. Le Samsung Galaxy A55 5G fonctionne avec un Samsung Exynos 1480, 8 Go de RAM et autant en mémoire vive virtuelle, avec une capacité de stockage pouvant aller jusqu'à 256 Go, extensible via carte micro SD, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se démarque avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu'un capteur à selfie de 16 mégapixels. Cette configuration le place en tête pour les amateurs de photographie. Le Google Pixel 7a possède un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels également utilisable pour les macros, et un capteur à selfie de 13 mégapixels. Bien que moins performant en termes de mégapixels, il reste très compétitif grâce à un traitement d’image exceptionnel. Le Samsung Galaxy A55 5G est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels, avec un capteur à selfie de 32 mégapixels. Sa configuration reste équilibrée et performante pour diverses situations photographiques.

Enfin, en termes de connectivité, les trois smartphones supportent la 5G et la technologie NFC. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G et le Samsung Galaxy A55 5G disposent du Wi-Fi 6, tandis que le Google Pixel 7a est compatible avec le Wi-Fi 6E. Tous les appareils sont équipés de Bluetooth 5.2, à l'exception du Galaxy A55 5G qui a Bluetooth 5.3. Aucun de ces modèles ne possède de prise jack sauf le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, ce qui peut être un avantage pour certains utilisateurs.