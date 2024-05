Google Pixel 8, Pixel 8 Pro ou Pixel 8a : lequel est fait pour vous ?

Les Google Pixel 8 Pro, Pixel 8, et Pixel 8a partagent une philosophie de design cohérente, avec quelques nuances distinctives. Chacun arbore une barre horizontale à l'arrière qui intègre tous les capteurs photo, conférant une allure moderne et épurée à ces modèles. Le Pixel 8 Pro et le Pixel 8 se distinguent par leur utilisation du Corning Gorilla Glass Victus pour une meilleure résistance de leur écran respectif, tandis que le Pixel 8a utilise le Gorilla Glass 3, légèrement moins robuste. Au niveau des profils, le Pixel 8 Pro et le Pixel 8 offrent des tranches légèrement arrondis qui améliorent l'ergonomie, tandis que le Pixel 8a maintient une forme similaire bien que légèrement plus épais que la version Pro mais autant que le Pixel 8. Le Pixel 8 Pro est le plus grand alors que le Pixel 8 est le plus compact de comparatif.

Concernant les coloris, chaque modèle propose une palette variée : le Pro est disponible en bleu, noir, menthe, et porcelaine, le Pixel 8 en vert sauge, noir, rose, et menthe et le Pixel 8a en bleu, vert, noir, ou blanc, offrant ainsi une gamme de choix que chacun appréciera.

La capacité de la batterie varie significativement entre les modèles, avec le Pixel 8 Pro en tête avec une batterie de 5050 mAh, suivi de près par le Pixel 8 avec 4575 mAh et le Pixel 8a avec 4500 mAh.

En termes de recharge, le Pixel 8 Pro et le Pixel 8 supportent la charge à 30 watts et la charge sans fil de 23 watts, ainsi que de la fonctionnalité de charge inversée, qui permet de charger d'autres appareils compatibles. Le Pixel 8a, bien qu'offrant une capacité de support de 20 watts et une charge sans fil de 18 watts, ne propose pas la charge inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Les Google Pixel 8 Pro, Pixel 8, et Pixel 8a, tous équipés du processeur Tensor G3, offrent des performances solides, mais se différencient par la mémoire vive et les capacités de stockage. Le Pixel 8 Pro, avec ses 12 Go de mémoire vive, se positionne comme le plus puissant des trois, idéal pour les utilisateurs qui exigent le meilleur en multitâche et en performance globale. En comparaison, le Pixel 8 et le Pixel 8a disposent tous deux de 8 Go de RAM. En termes de stockage interne, les trois modèles proposent des options de 128 Go ou 256 Go, sans possibilité d'extension via micro SD, ce qui peut limiter certains utilisateurs en termes de stockage.

Concernant les écrans, le Pixel 8 Pro se distingue nettement avec son panneau AMOLED de 6,7 pouces, offrant une résolution de 1344x2992 pixels et un pic de luminosité exceptionnel de 2400 cd/m². Cet écran supporte aussi le HDR10+, ce qui le rend particulièrement adapté pour un visionnage de contenu haute définition. Le Pixel 8 suit avec un écran de 6,2 pouces, une définition de 1080x2400 pixels et un pic de luminosité de 2000 cd/m². Le Pixel 8a, bien que comparable en définition, offre un écran légèrement plus petit de 6,1 pouces et une luminosité maximale inférieure à 1400 cd/m². Tous bénéficient d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui garantit une expérience utilisateur fluide lors de la navigation ou du jeu.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan des capteurs photo, le Pixel 8 Pro est équipé d'un ensemble de caméras plus avancé, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un module ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif également de 48 mégapixels permettant un zoom optique 5x. Cette configuration offre une polyvalence inégalée pour la photographie, le rendant capable de capturer des images de haute qualité dans toutes les conditions. En comparaison, le Pixel 8 dispose également d'un capteur principal de 50 mégapixels, mais son second capteur est un 12 mégapixels ultra grand-angle, offrant moins de flexibilité que le Pro. Le Pixel 8a, quant à lui, se limite à un principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, convenable pour les besoins photographiques quotidiens mais sans les capacités avancées de zoom ou de détails du Pro.

Enfin, en termes de connectivité, tous les modèles supportent la dernière norme Wi-Fi 7, à l'exception du Pixel 8a qui intègre le Wi-Fi 6E, légèrement moins rapide. Ils offrent également le support NFC et Bluetooth 5.3, mais aucun n'est équipé d'une prise jack. Le Pixel 8 Pro offre une certification d'étanchéité supérieure IP68 comparée à la norme IP67 du Pixel 8a. Tous incluent un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, assurant un déverrouillage rapide et sécurisé.