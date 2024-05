Google Pixel 8a vs Pixel 7a : les différences ?

Les deux modèles partagent un style similaire avec des capteurs photo intégrés dans une barre horizontale au dos, leur donnant une apparence moderne et épurée. Les dimensions sont presque identiques, le Pixel 8a mesurant 152,1 mm en hauteur contre 152 mm pour le Pixel 7a, et 72,7 mm en largeur contre 72,9 mm pour le modèle de l'année dernière. Cependant, le Pixel 8a est légèrement plus mince à 8,9 mm comparé au 9 mm du Pixel 7a. Ce dernier est aussi un peu plus lourd à 193,5 grammes par rapport aux 188 grammes du Pixel 8a.

En termes de puissance, le nouveau Pixel 8a est équipé du processeur Tensor G3, une mise à jour du Tensor G2 intégré dans le Pixel 7a, offrant potentiellement une meilleure performance et efficacité énergétique. Les deux téléphones Google ont 8 Go de mémoire vive, mais le Pixel 8a offre une option de stockage plus grande à 256 Go en plus du standard de 128 Go, sans possibilité d'expansion via micro SD pour les deux.

Les différences de capacité de batterie, de capteur à selfie et d’écran

Il y a une petite différence dans la capacité de la batterie, avec 4500 mAh pour le Pixel 8a contre 4400 mAh pour le Pixel 7a, ce qui pourrait se traduire par une légère amélioration de l'autonomie. Les deux modèles supportent une charge de 20 watts et une charge sans fil de 18 watts.

Les configurations des caméras sur les deux appareils sont identiques, à l'exception du capteur à selfie où le Pixel 7a offre un capteur de 10,8 mégapixels, légèrement inférieur aux 13 mégapixels du Pixel 8a.

Les deux modèles utilisent un écran AMOLED de 6,1 pouces, mais le Pixel 8a se distingue par une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz contre 90 Hz pour le 7a, et un pic de luminosité de 1400 cd/m² comparé à 1000 cd/m² sur le Pixel 7a, promettant une meilleure fluidité et visibilité en conditions lumineuses.

Enfin, les deux smartphones sont compatibles avec le Wi-Fi 6E, la technologie NFC et ne disposent pas de prise jack. Ils sont tous les deux étanches avec une certification IP67 et offrent des haut-parleurs stéréo.