iPhone 16e ou Galaxy S23 FE, lequel propose le rapport qualité-prix le plus convaincant ?

L’iPhone 16e et le Galaxy S23 FE adoptent des approches distinctes en matière de design. L'iPhone 16e arbore un style minimaliste avec un unique capteur photo à l'arrière, situé en haut à gauche, tandis que le Samsung Galaxy S23 FE présente trois capteurs alignés verticalement dans le coin supérieur gauche. En ce qui concerne la prise en main, l’iPhone 16e affiche un profil plus compact (146,7 mm de hauteur pour 71,5 mm de largeur) et plus léger avec ses 167 grammes, contre les 209 grammes du Galaxy S23 FE (158 mm de hauteur pour 76,5 mm de largeur).

Côté coloris, l'iPhone 16e est disponible en noir et blanc, tandis que le Galaxy S23 FE offre plus de variété avec des options en noir, vert, violet et blanc crème. Les deux appareils sont certifiés IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière. Toutefois, le cadre en aluminium de l’iPhone 16e lui confère un aspect plus premium comparé au cadre en plastique du Galaxy S23 FE. Le profil de l’iPhone 16e est plat, à l’image des autres modèles de la marque, alors que le Galaxy S23 FE opte pour des coins arrondis et un dos plat.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

L'iPhone 16e est équipé du processeur Apple A18, bien que légèrement moins puissant que les autres modèles de la gamme en raison d'un cœur en moins. De son côté, le Galaxy S23 FE utilise le Samsung Exynos 2200. Malgré cette différence, les deux smartphones offrent 8 Go de RAM, le Samsung ajoutant toutefois une mémoire vive virtuelle pour optimiser les performances. Côté stockage, chacun propose des versions en 128 Go et 256 Go, sans possibilité d'extension par carte microSD. Cependant, l’iPhone 16e se distingue en offrant également une version à 512 Go. Globalement, le processeur A18 de l’iPhone 16e assure des performances supérieures en termes de rapidité et de fluidité par rapport à l’Exynos 2200 du Galaxy S23 FE.

En matière d'affichage, les deux smartphones optent pour des écrans AMOLED à fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, garantissant une fluidité remarquable. L’iPhone 16e dispose d’un écran plus compact de 6,1 pouces avec une définition de 1170x2532 pixels, tandis que le Galaxy S23 FE propose une diagonale plus large de 6,4 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels. En termes de luminosité, le Galaxy S23 FE atteint un pic de 1450 cd/m², surpassant les 1200 cd/m² de l’iPhone 16e, ce qui le rend plus lisible en plein soleil. Les deux appareils sont compatibles HDR10+, mais l’iPhone 16e se démarque avec le support Dolby Vision.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

L’iPhone 16e mise sur la simplicité avec un unique capteur de 48 mégapixels stabilisé optiquement à l’arrière, tandis que le Galaxy S23 FE propose une configuration plus polyvalente avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Pour les selfies, l'iPhone 16e embarque un capteur de 12 mégapixels, contre 10 mégapixels pour le Galaxy S23 FE. En termes de polyvalence photographique, le Galaxy S23 FE prend l’avantage grâce à ses multiples objectifs adaptés à diverses situations.

Côté connectivité, l'iPhone 16e est compatible Wi-Fi 6 tandis que le Galaxy S23 FE propose le Wi-Fi 6E, garantissant une connexion plus rapide et plus stable. Les deux modèles supportent le Bluetooth 5.3 et la technologie NFC, mais aucun n'offre de prise jack ni d'émetteur infrarouge. L'iPhone 16e fait l'impasse sur le lecteur d'empreintes digitales, préférant le Face ID, alors que le Galaxy S23 FE intègre un capteur sous l’écran pour plus de praticité.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Galaxy S23 FE est équipé d'une batterie de 4500 mAh, offrant potentiellement une meilleure autonomie par rapport à l'iPhone 16e, bien que la capacité de ce dernier ne soit pas communiquée. Pour la recharge, l'iPhone 16e supporte une puissance maximale de 30 watts en filaire, contre 25 watts pour le Galaxy S23 FE. Côté recharge sans fil, l’iPhone 16e se montre plus performant avec une puissance de 25 watts, contre 10 watts pour le Galaxy S23 FE. De plus, les deux modèles offrent la recharge inversée, avec une puissance de 7,5 watts pour l’iPhone 16e.

Verdict : lequel offre le meilleur rapport qualité-prix ?

Le choix entre l’iPhone 16e et le Galaxy S23 FE dépend de vos priorités. Si vous recherchez des performances brutes, un design compact et élégant avec un cadre en aluminium, ainsi qu’une recharge sans fil plus rapide, l’iPhone 16e est un excellent choix. En revanche, si vous privilégiez la polyvalence photographique, une meilleure autonomie potentielle et un écran plus grand avec une luminosité accrue, le Galaxy S23 FE pourrait mieux répondre à vos attentes. En termes de rapport qualité-prix, le Galaxy S23 FE semble plus avantageux pour ceux qui cherchent un smartphone complet et équilibré sans nécessairement rechercher les performances maximales.