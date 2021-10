La sélection de Smartphones Vivo à acheter en 2021 !

La marque Vivo est encore peu connue en France mais propose plusieurs smartphones intéressants ayant un très bon rapport qualité prix. Mais entre le modèle le plus haut de gamme, le X60 Pro, les autres V21 5G, Y52 5G, Y72 5G et les entrées de gamme Y21 et Y21s, vous ne savez pas lequel choisir ? Voici plusieurs éléments croisés qui devraient vous aider à faire votre choix.

Si vous cherchez un smartphone performant qui propose un très bel écran sachant faire de très belles photos et ayant une autonomie correcte, le Vivo X60 Pro semble tout indiqué. Doté d’une puce Snapdragon 870 associée à 12 Go de mémoire vive extensibles via la fonction RAM Extended pour piocher dans la mémoire de stockage, vous n’aurez aucun problème pour exécuter n’importe quelle application ou jeux sur mobile. Son écran AMOLED de 6,53 pouces est compatible HDR10+ et profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie a une capacité de 4200 mAh supportant la charge à 33 watts mais pas de charge sans fil. Compatible 5G et Wi-Fi 6, il embarque une configuration photo intéressante avec 64+13+13+2 mégapixels à l’arrière et le très bon capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels à l’avant.

Un peu moins performant mais qui vaut le coup tout de même

Le Vivo V21 5G est un peu moins performant puisqu’il dispose du Soc Mediatek Dimensity 800U avec 8 Go de mémoire vive. Son écran est aussi un AMOLED compatible HDR10+ mais sur 6,44 pouces, cette fois et avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz ce qui peut suffire pour beaucoup de défilements de pages et dans certains jeux. Il est compatible 5G mais ne propose que du Wi-Fi 802.11 ac et non pas 6, plus performant à la fois en termes de débit mais également de portée. Le lecteur d’empreinte digitale est sous l’écran. Sa batterie est un peu juste, de 4000 mAh, mais supporte la charge à 30 watts pour une recharge relativement rapide. L’appareil est très léger car il fait 176 grammes sur la balance et présente une épaisseur de seulement 7,3 mm, soit plus fin que les iPhone. Enfin, concernant la configuration photo, il utilise un bloc de 64+8+2 mégapixels au dos et un impressionnant capteur de 44 mégapixels à l’avant. C’est l’appareil à selfie.

Y72 5G et Y52 5G, presque deux frères jumeaux à quelques exceptions près

Ensuite, arrivent les Y72 5G et Y52 5G dans l’ordre des performances puisqu’ils sont dotés tous les deux de fiches techniques extrêmement proches. Leur puce est une Mediatek Dimensity 700 avec 8 Go de mémoire vive pour le Y72 5G, plus réactif contre 4 Go pour le Y52 5G. Ils ont exactement les mêmes dimensions et le même poids. Il dispose de la même batterie de 5000 mAh leur permettant une autonomie intéressante chargeant à 18 watts. L’écran est identique ainsi que la connectivité : une surface d’affichage de 6,58 pouces sur une dalle LCD à 60 Hz non HDR et ayant une définition de 1080x2408 pixels. Ils sont compatibles 5G, NFC, Bluetooth et 802.11 ac. Enfin, pour la configuration photo, le Y72 5G est plus avancé avec 64+8+2 mégapixels, comme le V21 5G et 48+2+2 mégapixels pour le Y52 5G.

Des fiches techniques presque communes pour les Y21 et Y21s

Enfin, les Vivo Y21 et Y21s ferment la marche et là encore, sont très similaires. Ils ont en commun leur écran (LCD de 6,51 pouces non HDR 720x1600 pixels à 60 Hz), leur connectivité 4G et 802.11 n, NFC et Bluetooth. Leur lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton d’alimentation, sur le côté. Ils partagent aussi la batterie de 5000 mAh se chargeant à 18 watts et leur autorisant presque deux jours d’autonomie. Ils ont exactement les mêmes dimensions et poids de 182 grammes. Les différences sont leur processeur : un Mediatek Helio G80 pour le Y21s plus véloce que le Helio P35 embarqué dans le Y21, les deux avec 4 Go de mémoire vive. La configuration photo n’est pas la même puisque le Y21 dispose du minimum, soit un capteur de 13 mégapixels et un autre de 2 mégapixels au dos alors que le Y21s est équipé d’un module principal de 50 mégapixels et de deux autres objectifs de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et réaliser des prises de vue macro.

