La sélection des meilleurs Smartphones à moins de 300€ pour la rentrée !

Pour cette rentrée, vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone, mais votre budget est limité à 300 €. Nous vous proposons ainsi une sélection de mobiles aux prix inférieurs avec le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, le realme 8 Pro, le Samsung Galaxy A51, le Google Pixel 4a et le Poco X3 Pro. Voici quelles sont les différences et ainsi leurs avantages respectifs.

Côté design, le plus sobre des smartphones de notre sélection est le Google Pixel 4a qui d’ailleurs est seulement proposé en noir. Les autres profitent de différents coloris avec certaines originales comme sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro pour sa finition « sable », assez similaire au Poco X3 Pro. Il y a de beaux reflets sur le realme 8 Pro alors que le Samsung Galaxy A51 propose un dos texturé. C’est le Poco X3 Pro le plus lourd de tous avec 215 grammes alors que le Pixel 4a est le plus léger et le plus compact également. C’est aussi celui qui propose la plus petite batterie avec une capacité de seulement 3140 mAh contre la plus endurante, celle du Redmi Note 10 Pro avec 5020 mAh. C’est le realme 8 Pro qui se charge le plus vite avec 50 watts contre 33 watts pour les Poco X3 Pro et Redmi Note 10 Pro et seulement 18 watts pour le Samsung Galaxy A51 et le Google Pixel 4a.

Des écrans LCD, mais aussi de l’AMOLED

L’écran le plus intéressant de notre sélection est celui du Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui propose une diagonale de 6,67 pouces avec une fréquence de 120 Hz, comme le Poco X3 Pro mais profite d’une dalle AMOLED contre du LCD pour le Poco. Tous les autres sont aussi dotés d’un écran AMOLED, mais limité à 60 Hz et plus petit. Celui qui a la surface d’affichage la moins importante est le Google Pixel 4a avec 5,8 pouces contre 6,4 pouces pour le realme 8 Pro et 6,5 pouces pour le Samsung Galaxy A51.

Aucun n’est compatible 5G, il faut donc se contenter de la 4G et du Wi-Fi 5. Ils sont tous compatibles NFC et proposent une sortie casque ainsi qu’un lecteur d’empreinte digitale. Il est installé sur le profil pour les Redmi Note 10 Pro et Poco X3 Pro, sous l’écran pour les Samsung Galaxy A51 et realme 8 Pro et derrière pour le Google Pixel 4a.

Plus ou moins performants

Côté performances, le plus puissant de notre sélection est le Poco X3 Pro avec sa puce Snapdragon 860 associée à 6 ou 8 Go de RAM suivi par le Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec 6 Go de mémoire vive puis le realme 8 Pro avec 6 ou 8 Go de RAM et le Pixel 4a avec 6 Go et enfin le Samsung Galaxy A51 avec son Soc Exynos 9611 et seulement 4 Go de mémoire vive qui sera un peu plus lent à pouvoir passer d’une application à une autre. Ils sont tous proposés avec un minimum de 128 Go d’espace de stockage interne. Sachez que seuls les realme 8 Pro et Poco X3 Pro peuvent supporter une carte mémoire micro SD pour aller au-delà. Les Xiaomi Redmi Note 10 Pro et Poco X3 Pro disposent d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles.

De un à quatre capteurs au dos

Pour la partie photo, la configuration embarquant le plus de pixel est celle proposée par le Redmi Note 10 Pro avec 108+8+5+2 mégapixels à l’arrière et un capteur de 16 mégapixels à l’avant puis le realme 8 Pro avec 108+8+2+2 mégapixels au dos et 16 mégapixels aussi derrière le poinçon au niveau de l’écran en façade.

Le Samsung Galaxy A51 est équipé de 48+12+5+5 mégapixels avec un objectif de 32 mégapixels à l’avant alors que le Poco X3 Pro profite d’une configuration 48+8+2+2 mégapixels à l’arrière et 20 mégapixels devant. Enfin, le Google Pixel 4a embarque un seul capteur de 12 mégapixels au dos et 8 mégapixels à l’avant, mais un traitement logiciel qui peut faire la différence. Les Poco X3 Pro et Xiaomi Redmi Note 10 Pro sont certifiés IP53, donc résistant aux éclaboussures.

