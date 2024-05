Le top 3 des Smartphones 5G à moins de 300€ : Redmi Note 13 Pro, Google Pixel 7a et Galaxy A35

En matière de design, chaque modèle présente des spécificités distinctes. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G affiche des profils plats avec des capteurs photo intégrés sur une plaque colorée assortie au reste de l’arrière de l’appareil, disponible en noir, violet et bleu. Le Samsung Galaxy A35 5G, quant à lui, opte pour un dos en verre et un style épuré où les capteurs photo semblent simplement posés sur la coque sans artifice, créant ainsi un effet minimaliste. Les capteurs sont alignés verticalement, sans ajout esthétique superflu, avec une légère courbure au niveau des boutons latéraux. Ce modèle est proposé en bleu, bleu foncé, lilas et lime. Enfin, le Google Pixel 7a se distingue avec ses capteurs photo intégrés dans une barre qui occupe toute la largeur de l’appareil, rappelant les designs précédents de la série Pixel. Les coloris disponibles incluent le bleu, gris, corail et blanc, ajoutant une touche de diversité esthétique.

En termes de profils, le Redmi Note 13 Pro 5G et le Galaxy A35 5G privilégient un design plat, tandis que le Pixel 7a présente une forme plus arrondie, ce qui pourrait influencer la prise en main et le confort d’utilisation selon les préférences.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G mesure 161,2 mm en hauteur, 74,24 mm en largeur et 8 mm en épaisseur pour un poids de 187 grammes, en faisant un smartphone relativement léger et mince. Le Samsung Galaxy A35 5G est légèrement plus grand et plus lourd avec des dimensions de 161,7 mm de hauteur, 78 mm de largeur et 8,2 mm d’épaisseur pour un poids de 209 grammes. Ce modèle est le plus large et le plus lourd des trois. Le Google Pixel 7a, plus compact, mesure 152 mm de hauteur, 72,9 mm de largeur et 9 mm d’épaisseur avec un poids de 193,5 grammes. Bien qu'il soit le plus épais, sa hauteur et sa largeur réduites permettent d’offrir une meilleure prise en main.

L'autonomie est un critère crucial pour tout utilisateur de smartphone. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé d’une batterie de 5100 mAh, offrant potentiellement la meilleure autonomie parmi les trois modèles. De plus, il supporte une puissance de charge rapide de 67 watts, bien supérieure à celle de ses concurrents. Le Samsung Galaxy A35 5G dispose d'une batterie de 5000 mAh, légèrement inférieure à celle du Redmi Note 13 Pro 5G, mais toujours suffisante pour une utilisation intensive. La puissance de charge supportée est de 25 watts, ce qui reste correct, mais moins impressionnant comparé au modèle de Xiaomi. Le Google Pixel 7a, avec une batterie de 4400 mAh, offre la capacité la plus faible parmi les trois. Cependant, il se rattrape avec la possibilité de charge sans fil à 18 watts, une fonctionnalité absente chez les deux autres modèles. Sa puissance de charge filaire est de 20 watts, ce qui est modeste.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de performance, les processeurs jouent un rôle déterminant. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé du Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, associé à 8 ou 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 ou 512 Go. Cette configuration promet une performance solide, bien adaptée aux usages intensifs. Le Samsung Galaxy A35 5G fonctionne avec le processeur Samsung Exynos 1380, accompagné de 8 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go, extensible via carte micro SD, ce qui ajoute de la flexibilité pour les utilisateurs ayant besoin de plus de stockage. Le Google Pixel 7a utilise le processeur Tensor G2, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sans possibilité d'extension via carte micro SD. Bien que cette limitation puisse être un inconvénient pour certains, le processeur Tensor G2 est conçu pour offrir des performances optimisées, notamment en matière d'IA et de traitement d'image.

Les écrans des trois smartphones offrent des caractéristiques distinctes. Le Redmi Note 13 Pro 5G dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1220x2712 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1800 cd/m². Cet écran, protégé par du Corning Gorilla Glass Victus, offre une expérience visuelle riche et immersive. Le Samsung Galaxy A35 5G est équipé d'un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 cd/m². Bien qu'il soit légèrement moins lumineux que celui du Redmi Note 13 Pro 5G, il reste de haute qualité avec une bonne protection Gorilla Glass Victus+, efficace contre les rayures.

Le Google Pixel 7a possède un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, protégé par du Corning Gorilla Glass 3. Bien qu'il soit le plus petit et présente la plus faible fréquence de rafraîchissement, cet écran reste de bonne facture pour un usage quotidien.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé d'un impressionnant capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 16 mégapixels. Cette configuration le place en tête pour la diversité des prises de vue. Le Samsung Galaxy A35 5G propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, avec un capteur à selfie de 13 mégapixels. Ce setup est équilibré et performant pour la majorité des utilisations photographiques.

Le Google Pixel 7a dispose d'un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels pouvant également servir de macro, et un capteur à selfie de 10,8 mégapixels. Bien que moins impressionnant en termes de mégapixels, le traitement d'image avancé du Pixel 7a offre une excellente qualité photo, meilleure que sur les deux autres.

Enfin, concernant la connectivité, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G offre la compatibilité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, et dispose d’une prise jack, ainsi que d’un émetteur infrarouge. Son lecteur d'empreintes digitales est situé sous l'écran et il possède une certification d'étanchéité IP54 pouvant ainsi résister aux éclaboussures. Le Samsung Galaxy A35 5G est également compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, mais n'a pas de prise jack ni d'émetteur infrarouge. Le lecteur d'empreinte digitale est sous l'écran et il bénéficie d'une certification d'étanchéité IP67, le rendant totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Le Google Pixel 7a propose la 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, mais ne dispose pas non plus de prise jack ni d'émetteur infrarouge. Le lecteur d'empreinte digitale est également sous l'écran et il est certifié IP67 pour l'étanchéité.