Le Top 3 des smartphones Samsung à moins de 300 €

Vous aimez particulièrement la marque Samsung et les produits qu’elle propose, mais vous avez du mal à choisir entre le Samsung Galaxy A52, le Galaxy A42 5G et le Galaxy A32 5G ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire le choix le plus éclairé possible.

Pour le côté esthétique, ce qui est bien chez Samsung, c’est que le constructeur soigne les lignes de ses produits et propose plusieurs coloris. Dans notre sélection, c’est le Galaxy A52 qui est le plus léger avec 189 grammes sur la balance contre 193 grammes pour le Galaxy A42 5G et 205 grammes pour le Galaxy A32 5G. C’est aussi le plus épais avec 9,1 mm contre 8,6 mm pour le Galaxy A42 5G et 8,4 mm pour le Galaxy A52 ce qui reste tout de même plus épais qu’un iPhone 12. Cette épaisseur est peut-être due à la batterie de 5000 mAh installée dans les Galaxy A32 5G et Galaxy A42 5G. Le Galaxy A42 5G se charge plus rapidement que le Galaxy A32 5G à capacité égale. Le Galaxy A52 a une batterie de 4500 mAh.

Des puces qui proposent des performances différentes

Techniquement, le Galaxy A42 5G profite d’une puce Qualcomm Snapdragon 750G avec 4 Go de RAM contre un Snapdragon 720G légèrement moins performant sur le Galaxy A52, mais avec 6 Go de mémoire et pour finir le Mediatek Dimensity 720 installé dans le Galaxy A32 5G avec aussi 4 Go de RAM. Ils proposent au moins 128 Go d’espace de stockage avec la possibilité d’intégrer une carte mémoire, mais seulement sur le Galaxy A42 5G.

Pour les photos, c’est le Galaxy A52 le mieux équipé avec une configuration 64+12+5+5 mégapixels et un objectif de 32 mégapixels à l’avant. Ensuite, il y a le Galaxy A42 5G qui embarque 48+8+5+5 mégapixels et un capteur de 20 mégapixels en façade. Enfin, le Galaxy A32 5G profite tout de même de 48+8+5+2 mégapixels, loin d’être ridicule et un capteur de 13 mégapixels derrière le poinçon de l’écran.

Quelle surface d’affichage et quelle technologie de connectivité ?

Justement en parlant d’écran, ceux des Galaxy A52 et Galaxy A42 5G sont les plus remarquables parce qu’ils s’appuient sur une dalle AMOLED, mais celui du Galaxy A42 5G n’a une définition que de 720x1600 pixels et non HDR. C’est aussi le cas de l’écran du Galaxy A52, mais avec une fréquence de 90 Hz, pour plus de fluidité. La surface d’affichage la plus grande est celle proposée par le Galaxy A42 5G avec 6,6 pouces en diagonale contre 6,5 pouces les deux autres. L’écran du Galaxy A32 5G est un LCD avec une définition de 720x1600 pixels. Comme leur nom l’indique, les Galaxy A42 5G et Galaxy A32 5G sont compatibles avec le réseau à très haut débit mobile, mais pas le Galaxy A52 qui est limité à la 4G. Tous embarquent une puce NFC et proposent un connecteur audio jack ainsi qu’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran ou sur le côté. Enfin, notez que le Galaxy A52 est certifié IP67 ce qui signifie qu’il est totalement étanche à la poussière et à l’eau.