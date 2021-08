Le top 3 des Smartphones Xiaomi à petit prix pour préparer la rentrée de votre ado !

Pour la rentrée, rien de tel que d’être bien équipé. Pour votre ado, nous vous proposons une sélection de trois smartphones Xiaomi qui valent le détour. Mais entre le Redmi Note 10 Pro, le Redmi Note 9 Pro ou le Poco M3 Pro, lequel choisir ? Voici quelques éléments comparatifs pour vous permettre de faire votre choix.

Le design est un peu l’affaire de chacun, mais sachez que le Poco M3 Pro est décliné en trois coloris dont un original, le jaune. Il est aussi proposé en bleu ou en noir avec des lignes très douces. Le Redmi Note 10 Pro est décliné en bleu clair ou en coloris sable, aussi intéressant alors que le Redmi Note 9 Pro est disponible en blanc, en noir ou en vert. Des trois, c’est ce dernier qui est le plus lourd avec 209 grammes dans la poche contre 193 grammes pour le Redmi Note 10 Pro et 190 grammes pour le Poco M3 Pro. C’est le Redmi Note 10 Pro qui est le plus fin avec 8,1 mm d’épaisseur. Tous les trois disposent d’un lecteur d’empreinte digitale pour les déverrouiller.

De grands écrans pour bien voir

Pour ne pas s’abimer les yeux et profiter d’une excellente colorimétrie avec un taux de contraste infini, le Redmi Note 10 Pro dispose d’un écran AMOLED compatible HDR10 et surtout avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides des pages, mais aussi dans les jeux. Il mesure 6,67 pouces, comme celui du Redmi Note 9 Pro mais qui s’appuie, lui, sur une dalle LCD, moins gratifiante et limitée à 60 Hz occasionnant un peu plus de saccades.

Le Poco M3 Pro utilise également un écran LCD sur 6,5 pouces, donc légèrement plus petit, mais qui a une fréquence de 90 Hz. En termes de connectivité, c’est lui le plus avantageux car il permet d’accéder aux réseaux 5G avec le forfait qui va bien ainsi qu’au Wi-Fi 6 si vous êtes équipé d’un routeur ou d’une box compatible avec cette technologie qui permet un meilleur débit que le Wi-Fi 5 proposé sur les deux Redmi Note. Ils sont tous les trois compatibles NFC pour le paiement sans contact, au cas où et pour s’appairer facilement avec un appareil compatible.

Quelles performances les uns par rapport aux autres ?

En termes de performances, c’est le Redmi Note 10 Pro qui devance d’une courte tête le Redmi Note 9 Pro suivi par le Poco M3 Pro. Ce dernier est proposé avec 4 ou 6 Go de mémoire vive alors que les deux autres intègrent d’office 6 Go, pour être à l’aise avec les applications. Le Redmi Note 9 Pro est proposé avec 64 ou 128 Go d’espace de stockage sans possibilité d’extension supplémentaire. Il faut donc bien faire attention à la capacité dès l’achat. C’est aussi le cas (impossible d’insérer une carte mémoire) pour le Redmi Note 10 Pro qui est disponible avec 128 Go. Le Poco M3 Pro est proposé avec 64 ou 128 Go, mais là, vous pouvez ajouter de la mémoire grâce à une carte micro SD.

Ils ont à peu près la même capacité de batterie, soit 5020 mAh pour les Redmi Note et 5000 mAh pour le Poco M3 Pro mais la différence est que les deux premiers se chargent plus vite.

Parce que faire de belles photos, c’est important aussi

Enfin, pour la partie photo, le mieux équipé est sans conteste le Redmi Note 10 Pro avec une caméra principale de 108 mégapixels contre un capteur de 64 mégapixels pour le Redmi Note 9 Pro. Ils ont tous les deux trois autres capteurs de 8 mégapixels pour faire des photos en grand-angle, de 5 mégapixels et de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et faire des clichés macro, très proches des sujets. Pour se prendre en selfie, comptez, pour les deux Redmi, un capteur de 16 mégapixels à l’avant.

Le Poco M3 Pro est un peu moins bien équipé avec un capteur principal de 48 mégapixels associé à deux capteurs de 2 mégapixels à l’arrière et un objectif de 8 mégapixels pour se prendre en selfie.

Notez que tous les trois disposent d’un émetteur infrarouge qui permet de transformer le mobile en une télécommande universelle pour contrôler une télévision ou un lecteur DVD, par exemple.