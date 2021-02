Le Top 4 des smartphones 5G à moins de 350 €

Vous avez décidé de passer à la 5G afin de profiter des débits de téléchargement ultra rapide permis par ce nouveau réseau de télécommunication, mais votre budget est limité à 350 € ? Nous avons réalisé une sélection de smartphones qui pourraient correspondre à vos critères de recherche entre le Oppo Reno4 Z, le Xiaomi Redmi Note 9T, le realme X50 et le Samsung Galaxy A32 5G. Voici quelques éléments de comparaison qui devraient vous aider à faire un choix aussi éclairé que possible.

Pour le côté design, c’est un peu l’affaire de chacun, mais tous les mobiles de notre sélection du jour profitent de châssis particulièrement travaillé avec des reflets au dos sauf peut-être pour le Samsung Galaxy A32 5G qui est, pourrait-on dire, le plus classique avec un dos mat, mais tout de même proposé en différents coloris. L’organisation des objectifs photo y est également notable avec des cercles originaux au dos. La coque arrière du Xiaomi Redmi Note 9T est texturée apportant un toucher assez agréable. C’est le Oppo Reno4 Z qui est le plus fin avec seulement 8,1 mm d’épaisseur et c’est aussi le plus léger avec 184 grammes sur la balance contre 205 grammes pour le plus lourd de la sélection, le Samsung Galaxy A32 5G.

Choisissez la quantité de RAM désirée

Pour la plateforme technique, les Oppo Reno4 Z, Xiaomi Redmi Note 9T et Samsung Galaxy A32 5G partage une puce Mediatk Dimensity 800 avec, respectivement, 8, 4 et 4 Go de RAM. De son côté, le realme X50 5G bénéficie d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G associée à 6 Go de mémoire vive. La batterie des Xiaomi Redmi Note 9T et Samsung Galaxy A32 5G ont la même capacité de 5000 mAh avec le support d’une charge à 18 Watts. Le Oppo Reno4 Z embarque une batterie de 4000 mAh alors que le realme X50 5G va un peu plus loin avec 4200 mAh mais une charge possible à 30 Watts, plus rapide. Ils sont tous compatibles 5G. Ils supportent également la technologie NFC pour le paiement sans contact et proposent un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté au niveau du bouton d’alimentation.

Quelques modèles à 60 Hz, mais d’autres à 120 Hz

Pour la partie affichage, tous embarquent un écran LCD avec une définition FHD sauf pour le Samsung Galaxy A32 5G qui n’affiche que 720x1600 pixels. C’est aussi le plus petit écran de la sélection avec 6,5 pouces en diagonale et une dalle à 60 Hz. L’écran du Xiaomi Redmi Note 9T mesure 6,53 pouces aussi sur du 60 Hz. Les Oppo Reno4 Z et realme X50 5G se partagent un écran de 6,57 pouces LCD 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz permettant d’obtenir des défilements fluides.

Des configurations photo particulièrement musclées

Enfin, pour la partie multimédia, les quatre Smartphones proposent des configurations photo très proches les unes des autres. Les Oppo Reno4 Z 5G et realme X50 5G offrent la particularité d’avoir deux capteurs frontaux de 16 et 2 mégapixels. Tous les deux disposent de capteurs principaux de 48 mégapixels avec un capteur grand-angle de 8 mégapixels et deux autres objectifs de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et calculer les profondeurs de champ. Le Samsung Galaxy A32 5G est aussi équipé de 4 capteurs avec un objectif principal de 48 mégapixels, un grand-angle de 8 mégapixels, un capteur Macro de 5 mégapixels et un 2 mégapixels pour optimiser le mode portrait.

