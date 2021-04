Le Top 5 des meilleurs smartphones Xiaomi à petit budget

Si votre budget pour acheter un smartphone est limité, regardez notre sélection de téléphones portables de la marque Xiaomi. Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible entre le Redmi Note 10, le Redmi Note 9T, le Mi 10T Lite, le Redmi Note 10 Pro et le Mi 11 Lite.

Les smartphones Xiaomi sont déclinés en plusieurs coloris. Les plus remarquables, selon nous, sont ceux des Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro mais le Mi 11 Lite 4G tire aussi son épingle du jeu alors que le Mi 10T Lite est assez sobre. De tous, c’est le Mi 11 Lite 4G qui est le plus léger avec seulement 157 grammes sur la balance contre 214 grammes pour le Mi 10T Lite. C’est aussi le plus fin avec seulement 6,81 mm d’épaisseur, un record ! Les Redmi Note 9T et Mi 10T Lite sont les plus épais avec 9 mm. Tous profitent d’un port infrarouge pour en faire des télécommandes universelles pour piloter des équipements audio et vidéo. Les Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro sont certifiés IP53 résistants aux éclaboussures. Tous ont un lecteur d’empreinte digitale installé sur le bouton d’alimentation sur leur profil.

Des Soc compatibles 4G et d’autres supportant la 5G

Concernant les performances, les Mi 11 Lite et Redmi Note 10 Pro proposent tous les deux une puce Qualcomm Snapdragon 732G compatible 4G ce qui est aussi le cas de la puce Snapdragon 678 intégrée sur le Redmi Note 10. Par contre les Redmi Note 9T et Mi 10T Lite bénéficient d’un processeur Mediatek Dimensity 800U et Snapdragon 750G apportant la 5G. Le premier a 4 Go de RAM alors que le second en a 6. C’est aussi le cas des Mi 11 Lite et Redmi Note 10 Pro. Le Redmi Note 10 dispose de 4 Go de mémoire vive. Ils sont déclinés avec 64 Go ou 128 Go d’espace de stockage extensibles dans la plupart des cas ce qui perme de réduire le budget initial et monter en capacité plus tard avec une carte mémoire, peu onéreuse.

Des capacités de charge équivalents, rapides mais de sérieuses différences en photo

Les mobiles de notre sélection qui propose la batterie la plus imposante sont les Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 avec 5020 mAh suivis de près par le Redmi Note 9T avec 5000 mAh puis le Mi 10T Lite avec 4820 mAh et enfin le Mi 11 Lite avec une capacité de 4250 mAh à cause notamment de sa finesse. Malgré cela, il peut supporter la charge à 33 Watts, comme tous les autres sauf pour le Redmi Note 9T limité à 18 Watts pour une charge moins rapide. La configuration photo la plus musclée est installée sur le Redmi Note 10 Pro avec 108+8+5+2 mégapixels puis c’est le Mi 10T Lite qui suit avec 64+8+2+2 mégapixels et le Redmi Note 10 avec 48+8+2+2 mégapixels. Enfin, les modèles Mi 11 Lite et Redmi Note 9T s’appuie sur des configurations de 64+8+5 mégapixels et 48+2+2 mégapixels.

AMOLED jusqu’à 120 Hz pour le plus grand écran

Les smartphones de notre sélection qui possèdent l’écran le plus grand sont les Redmi Note 10 Pro et Mi 10T Lite sur une diagonale de 6,67 pouces mais une dalle AMOLED pour le Redmi Note 10 Pro et LCD pour le Mi 10T Lite. Les Mi 11 Lite et Redmi Note 10 profitent également d’un écran AMOLED alors qu’il est de type LCD pour le Redmi Note 9T. Tous affichent la même définition de 1080x2400 pixels. L’écran du Mi 11 Lite mesure 6,55 pouces contre 6,53 pouces pour le Redmi Note 9T et 6,43 pouces pour le Redmi Note 10. Notez que les écrans des Redmi Note 10 Pro et Mi 10T Lite bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour le Mi 11 Lite et 60 Hz pour les autres.