Le top 5 des smartphones à moins de 200€ pour la rentrée entre le Samsung Galaxy A15, le Xiaomi Redmi Note 13, le Poco X5, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro et le Realme C67

Le design des smartphones constitue un critère important dans le choix d'un appareil, car il reflète non seulement l'esthétique, mais aussi l'ergonomie de l'appareil. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G propose un agencement des capteurs photo à l’arrière sous la forme d’un triangle, avec une plaque de couleur assortie au reste du dos qui dépasse légèrement, ajoutant une certaine élégance à l'appareil. Ce modèle est disponible en noir, blanc et bleu.

Pour le Poco X5, les capteurs photo sont intégrés dans un module rectangulaire en haut à gauche du dos, qui s'étend jusqu'à inclure la marque Poco. Ce design se décline en noir, bleu et vert. Le Redmi Note 13, quant à lui, a ses capteurs disposés de manière minimaliste dans le coin supérieur gauche avec seulement les objectifs qui dépassent, créant un look épuré. Les coloris disponibles pour ce modèle sont noir, bleu et blanc.

Le Samsung Galaxy A15 adopte un design minimaliste avec ses capteurs photo à l'arrière semblant simplement posés sur la coque, un choix de simplicité qui peut séduire. Ce modèle est proposé en bleu nuit, bleu clair et lime (jaune) avec une finition brillante. Enfin, le Realme C67 présente une organisation verticale de ses deux capteurs photo à l’arrière, cerclés par un liseré doré, conférant un style distinct et raffiné. Ce modèle est disponible en vert et noir, avec des profils très plats et un revêtement brillant qui réfléchit la lumière.

Les dimensions et le poids des smartphones influencent leur confort d’utilisation au quotidien. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G mesure 162,9 mm de hauteur, 76 mm de largeur et 7,9 mm d’épaisseur pour un poids de 187 grammes, ce qui le place dans la moyenne en termes de taille et de légèreté. Le Poco X5 est légèrement plus grand avec 165,88 mm de hauteur, 76,21 mm de largeur, une épaisseur de 7,98 mm et un poids de 189 grammes. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G est plus compact, avec une hauteur de 161,1 mm, une largeur de 75 mm, une épaisseur de 7,6 mm et un poids léger de 174,5 grammes, ce qui en fait l'appareil le plus léger de la sélection. À l’opposé, le Samsung Galaxy A15 est le plus lourd avec 200 grammes et mesure 160,1 mm de hauteur, 76,8 mm de largeur et 8,4 mm d'épaisseur, ce qui le rend également le plus épais de cette comparaison. Le Realme C67 se situe entre les deux avec des dimensions de 164,6 mm de hauteur, 75,4 mm de largeur et une épaisseur de 7,6 mm, pour un poids de 185 grammes.

Les capacités de batterie des smartphones sélectionnés sont toutes de 5000 mAh, ce qui promet une autonomie solide pour une utilisation quotidienne. Cependant, les vitesses de chargement varient. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G se démarque avec une puissance de charge de 67 watts, ce qui permet une recharge rapide. À l'inverse, le Poco X5, le Xiaomi Redmi Note 13 et le Realme C67 supportent une charge rapide à 33 watts. Le Samsung Galaxy A15, avec sa charge à 25 watts, est le moins performant en termes de vitesse de recharge. Aucun de ces modèles ne prend en charge la recharge sans fil ou la recharge inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de performance, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1080 avec 6 ou 8 Go de RAM, ce qui en fait le plus puissant de cette sélection. Il est suivi par le Poco X5, qui dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695 et d'une RAM de 6 ou 8 Go, étendue à 8 Go virtuellement. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, avec son processeur MediaTek Dimensity 6080 et 8 Go de RAM, arrive ensuite. Le Realme C67, équipé d’un Snapdragon 685 avec 8 Go de RAM extensible virtuellement, se place juste derrière. Enfin, le Samsung Galaxy A15 est le moins performant avec un MediaTek Helio G99 et seulement 4 Go de RAM.

En matière d’affichage, les quatre premiers modèles (Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Poco X5, Xiaomi Redmi Note 13 et Samsung Galaxy A15) sont dotés d’écrans AMOLED de 6,5 à 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement allant de 90 Hz à 120 Hz, garantissant des couleurs vives et des transitions fluides. Le Redmi Note 13 se distingue par une luminosité maximale de 1800 cd/m². Le Realme C67, avec un écran LCD de 6,7 pouces et une luminosité maximale de 950 cd/m², est moins performant, mais propose tout de même un bon rapport qualité/prix pour sa gamme de prix.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour les amateurs de photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 et le Realme C67 offrent chacun un capteur principal de 108 mégapixels, garantissant des images d’une grande précision. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, offre également des performances solides. Le Poco X5 et le Samsung Galaxy A15, avec respectivement des capteurs de 48 et 50 mégapixels, complètent la sélection avec des options moins avancées, mais adaptées à des besoins plus basiques.

Tous ces smartphones sont équipés de Wi-Fi, Bluetooth, NFC, et d'une prise jack. Cependant, seuls les Xiaomi Redmi Note 12 Pro et le Poco X5 offrent une certification d’étanchéité (IP53 et IP54 respectivement). Les capteurs d'empreintes digitales sont positionnés sur le profil pour tous ces modèles, facilitant leur utilisation.