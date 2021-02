Le Top 5 des smartphones à moins de 300 € en 2021

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau téléphone portable et tant qu’à faire, autant qu’il soit performant et qu’il offre des possibilités multimédia intéressantes. Il n’est pas nécessaire de dépenser 1000 € pour cela puisque vous avez des mobiles qui sont tout à fait capables pour moins de 300 €. Nous avons fait une petite sélection pour vous et voici quelques éléments pour vous aider à les comparer les uns aux autres pour faire votre choix.

Il compte pour beaucoup pour certains et moins pour d’autres. Le design d’un mobile est très souvent l’affaire du goût de chacun. Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles : le realme 7 Pro, le Xiaomi Mi 10T Lite, le Poco X3 NFC, le Samsung Galaxy A51 et le Xiaomi Redmi Note 9T. Parmi eux, c’est peut-être le realme 7 Pro qui sort le plus du lot avec un dos réfléchissant aux très belles couleurs. C’est le Poco X3 NFC qui sera le plus lourd en poche avec ses 215 grammes suivi de très près par le Xiaomi Mi 10T Lite et ses 214 grammes sur la balance. Le poids le plus léger de la sélection est attribué au Samsung Galaxy A51.

Des plateformes bien différentes

Difficile de comparer les plateformes techniques au niveau des processeurs, car ils disposent tous de puces différentes. Ainsi, le Samsung Galaxy A51 utilise du Samsung, un Exynos 9611 avec 4 Go de RAM alors que le realme 7 Pro est équipé d’un Snapdragon 720G avec 6 Go de RAM surpassé par Snapdragon 730G du Poco X3 NFC avec 6 Go de RAM et le Snapdragon 750 du Xiaomi Mi 10T Lite aussi avec 6 Go de mémoire vive. Enfin, le Redmi Note 9T dispose de la nouvelle puce Mediatek 800U associée à 4 Go de RAM.

C’est le Poco X3 NFC qui dispose de la plus grande capacité de batterie avec 5160 mAh avec charge rapide 33 Watts contre le Redmi Note 9T qui peut compter sur 5000 mAh chargeant à 18 Watts. Le realme 7 Pro charge le plus rapidement avec 65 Watts sur une capacité de 4500 mAh afin de la recharger totalement en moins de 40 minutes.

Principalement tous équipés en quadruples capteurs

Pour la partie photo, tous profitent de 4 capteurs au dos, sauf le Xiaomi Redmi Note 9T qui « n’en a que » 3. C’est le realme 7 Pro qui embarque les plus importants objectifs avec une configuration 64+8+8+2 et une caméra selfie à 32 mégapixels. Il est suivi par le Poco X3 NFC avec 64+13+2+2 et un capteur frontal à 20 mégapixels puis le Xiaomi Mi 10T Lite avec 64+8+2+2 et un objectif avant à 16 mégapixels. Ensuite, il y a le Samsung Galaxy A51 avec 48+12+5+5 et un objectif selfie à 32 mégapixels. Le Redmi Note 9T dispose d’une configuration 48+2+2 avec une caméra avant à 13 mégapixels.

La partie affichage, du LCD ou de l’AMOLED et montez jusqu’à 120 Hz

Enfin, l’écran est aussi une partie importante pour un smartphone. La plus grande diagonale est partagée entre le Poco X3 NFC et le Xiaomi Mi 10T Lite avec 6,67 pouces. Tous les deux profitent d’une dalle LCD mais surtout d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz là où tous les autres ne sont qu’à 60 Hz.

Le Samsung tire aussi son épingle du jeu en proposant une dalle Super AMOLED alors que c’est du LCD pour les autres. Il mesure 6,5 pouces contre 6,53 pour le Redmi Note 9T et 6,4 pouces pour le realme 7 Pro. Notez pour finir que le Redmi Note 9T dispose d’un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle pour piloter vos équipements audio et vidéo.