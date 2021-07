Le Top 5 des smartphones pour les petits budgets !

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone ou de faire un cadeau, mais votre budget est limité ? Voici une sélection de téléphones portables abordables qui valent le coup entre le Oppo A15, le Xiaomi Redmi Note 10, le Samsung Galaxy A02s, le realme 8 et le Poco M3.

">Poco M3 est décliné en noir, bleu ou jaune alors queest proposé en blanc, noir ou vert. Leest disponible en noir ou blanc. Le realme 8 se montre en bleu ou en noir alors que le Oppo A15 n’est proposé qu’en noir. De tous, ce sont les Samsung Galaxy A02s et Poco M3 qui sont les plus lourds avec 198 grammes sur la balance alors que le Oppo A15 est le plus léger avec 175 grammes. C’est aussi le plus fin proposant une épaisseur de 7,9 mm tandis que le realme 8 fait 7,99 mm et le plus épais, le Poco M3 a une épaisseur de 9,6 mm.

Xiaomi Poco M3 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

153,30 € Amazon Marketplace

Boulanger 159,00 € acheter Boulanger

Rakuten 159,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Des batteries plus ou moins imposantes et une connectivité assez large

Ce poids et cette épaisseur du Poco M3 sont certainement du à l’imposante batterie qu’il cache sous son capot puisqu’il s’agit d’une capacité de 6000 mAh, soit la plus importante de notre sélection. Par contre, elle ne supporte que la charge à 18 watts alors que la batterie du Xiaomi Redmi Note 10 peut encaisser 33 watts, donc plus rapide pour recharger les 5020 mAh alors que le realme 8 s’appuie sur une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 30 watts.

Le Samsung Galaxy A02s est équipé d’une batterie de 5000 mAh à 15 watts contre 4230 mAh pour le Oppo A15 à 9 watts.

Aucun ne propose la charge sans fil. Aucun n’est compatible 5G, tous supportant la 4G et le Wi-Fi ac, au maximum. Ils sont tous NFC sauf le Poco M3 et bénéficient d’un port audio jack pour brancher un casque. Ils sont également équipés d’un lecteur d’empreinte digitale, sauf pour le Samsung, qui est installé sous l’écran sur le realme 8, sur le profil sur les Xiaomi Redmi Note 10 et Poco M3 alors qu’il est placé dans le dos du Oppo A15. Les Poco M3 et Redmi Note 10 profitent d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles. Le Redmi Note 10 est certifié IP53 le rendant résistant aux éclaboussures ce qui n’est pas le cas des autres.

Oppo A15 acheter au meilleur prix Boulanger

119,00 € Boulanger

Fnac 119,00 € acheter Fnac

Rakuten 119,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Du plus puissant au moins performant

Parmi notre sélection, le mobile le plus performant est le realme 8 avec son processeur Mediatek 800U avec ses 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage extensibles. Il est suivi par le Xiaomi Redmi Note 10 qui dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 678 avec 4 Go de RAM puis le Poco M3 embarquant un Snapdragon 662 et 4 Go de RAM.

Les Samsung Galaxy A02s et Oppo A15 ferment la marche avec leur puce respective Snapdragon 450 et Mediatek Helio P35 et leur 3 Go de mémoire vive. Ils sont proposés avec peu d’espace de stockage : 32 Go heureusement extensibles, là où les autres proposent 128 Go de mémoire interne.

Realme 8 acheter au meilleur prix Rakuten

249,00 € Rakuten

Fnac 259,00 € acheter Fnac

Materiel.net 259,96 € acheter Materiel.net Voir tous les prix

L’écran le plus remarquable est installé sur le Redmi Note 10 avec 6,43 pouces sur une dalle AMOLED non HDR à 60 Hz, comme sur le realme 8, mais sur 6,4 pouces en diagonale. Ensuite, le Poco M3 utilise une dalle LCD, moins contrastée sur 6,53 pouces non HDR 60 Hz aussi avec une définition de 1080x2400 pixels là où les Oppo A15 et Samsung Galaxy A02s s’affichent sur des dalles LCD de 6,52 et 6,5 pouces, mais avec une définition moindre, de 720x1600 pixels seulement.

Samsung Galaxy A02s acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

127,65 € Amazon Marketplace

Rakuten 139,99 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 145,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Jusqu’à 5 capteurs photo embarqués

Enfin, concernant la configuration photo, c’est le realme 8 qui est le mieux équipé sur le papier avec 64+8+2+2 mégapixels au dos et 8 mégapixels sous le poinçon au niveau de l’écran. Il est suivi de près par le Xiaomi Redmi Note 10 avec 48+8+2+2 mégapixels à l’arrière et 13 mégapixels à l’avant. Le Poco M3 profite d’un capteur principal de 48 mégapixels avec deux autres objectifs de 2 mégapixels et un capteur de 8 mégapixels pour se prendre en selfie. Enfin, les Samsung Galaxy A02s et Oppo A15 partagent la même configuration : 13+2+2 mégapixels au dos et un objectif de 5 mégapixels à l’avant.