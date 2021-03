Le Top 5 des smartphones qui se rechargent le plus vite

Puisque les constructeurs n’arrivent à obtenir des autonomies plus grandes que deux jours au maximum, l’enjeu est devenu à celui qui se recharge le plus vite. Mais dans ce domaine, difficile d’y voir clair. Aussi, nous avons sélectionné pour vous plusieurs appareils et comparé leur vitesse de chargement pour que vous puissiez faire le choix le plus éclairé possible entre le Xiaomi Mi 10 Pro, le Xiaomi Mi 11, le realme 7 Pro, le realme X50 Pro 5G et le Oppo Reno4 5G.

Depuis les premières générations de smartphones, l’autonomie des appareils n’a pas beaucoup évolué. En effet, il est difficile de faire tenir un mobile plus de deux jours et encore, en faisant particulièrement attention aux applications et autres fonctionnalités gourmandes en ressources. Alors, les constructeurs n’ayant pas encore trouvé de solution miracle pour avoir une autonomie digne des premiers téléphones portables, ils nous proposent de recharger notre batterie de plus en plus rapidement. S’il fallait bien compter plus d’une heure et demie, voire deux heures pour certains, d’autres arrivent à remplir la totalité de leur batterie en moins de 40 minutes aujourd’hui.

Ne pas confondre vitesse et temps de chargement

La vitesse de chargement d’une batterie en mode filaire dépend principalement de deux facteurs. Le premier est la capacité de stockage d’énergie de la batterie elle-même. Exprimée en mAh, elle peut varier de 2815 mAh, par exemple pour l’iPhone 12 à plus de 7000 mAh pour certains modèles. La moyenne se situant plutôt aux alentours de 4500 mAh.

Le second facteur est la puissance du chargeur (et bien entendu la possibilité pour la batterie de la supporter) qui s’exprime en Watts. Là encore, elle peut varier entre 15 et 65 Watts, actuellement pour les blocs d’alimentation les plus performants livrés avec les mobiles ou disponibles en vente séparément.

Lesquels sont les plus rapides à se recharger ?

Parmi notre sélection, entre le realme 7 Pro, le realme X50 Pro 5G, le Oppo Reno4 5G, le Xiaomi Mi 11 et le Xiaomi Mi 10 Pro, les realme 7 Pro, realme X50 Pro et Oppo Reno4 disposent d’une batterie capable de supporter la charge à 65 Watts. Leurs capacités respectives sont de 4500, 4200 et 4020 mAh. Cela signifie que le realme 7 Pro sera le plus rapidement chargé suivi par le realme X50 Pro puis le Oppo Reno4.

Le Xiaomi Mi 10 Pro profite d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 50 Watts maximum alors que le nouveau Xiaomi Mi 11 s’appuie sur une capacité de 4600 mAh qui se charge plus rapidement que celle du Mi 10 Pro puisque la puissance tolérée est de 55 Watts. Ces deux appareils seront un peu plus longs à charger que le realme 7 Pro.

