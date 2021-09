Le top 5 des Smartphones Xiaomi à moins de 200€ : Redmi 10, Poco M3, Redmi Note 10, Redmi 9T et Redmi Note 9T 5G

La marque Xiaomi propose un très large catalogue de smartphones dont certains sont très abordables. Mais entre le Redmi 10, le Redmi Note 10, le Redmi 9T, le Redmi Note 9T 5G et le Poco M3, lequel est fait pour vous ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider dans votre choix.

Si vous aimez la couleur, vous serez servi, car Xiaomi propose de nombreux coloris pour ses smartphones. Le Redmi 9T est proposé en gris, orange, bleu ou vert et c’est l’un des plus lourds avec 198 grammes sur la balance tout juste surpassé par le Redmi Note 9T 5G avec ses 199 grammes, décliné en noir ou en violet. Le Poco M3 fait aussi 198 grammes et il est proposé en bleu, en noir ou en jaune. Le Redmi 10 est décliné en noir, en gris clair ou en bleu avec des reflets pour un poids de 181 grammes alors que le Redmi Note 10 est le plus léger de notre sélection du jour et qu’il est proposé en blanc, en gris ou en vert. De tous, c’est ce dernier qui est le plus fin avec une épaisseur de 8,29 mm contre 9,6 mm pour le plus épais, le Poco M3 qui a la même finesse que le Redmi 9T.

Lequel est le plus puissant ?

En termes de performances, le Redmi Note 9T 5G a une petite longueur d’avance sur les autres avec son processeur Mediatk Dimensity 800U surpassant le Snapdragon 678 intégré dans le Redmi Note 10 qui bat aussi le Snapdragon 662 installé dans le Poco M3 et le Redmi 9T. Le Redmi 10 ferme la marche avec sa puce Mediatek Helio G88. Tous sont proposés avec 4 Go de mémoire vive et un minimum de 64 Go d’espace de stockage extensibles, la plupart du temps.



C’est le Redmi Note 10 qui se recharge le plus rapidement supportant la charge à 33 watts quand tous les autres sont limités à 18 watts. Les Poco M3 et Redmi 9T se distinguent avec une batterie d’une capacité de 6000 mAh alors qu’elles sont de 5000 mAh pour les autres.

Un seul écran AMOLED contre les autres LCD

L’écran le plus remarquable est certainement celui du Redmi Note 10 puisqu’il s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,43 pouces avec des noirs très profonds et de très belles couleurs face aux autres qui sont dotés d’une dalle LCD. Les Redmi 9T, Redmi Note 9T 5G et Poco M3 ont des diagonales de 6,53 pouces avec une définition de 1080x2340 sur 60 Hz. L’écran du Redmi 10 mesure 6,5 pouces mais profite d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, donc plus fluide lors des défilements des pages des sites Internet. Seul le Redmi Note 9T 5G est compatible avec les réseaux 5G tandis que les autres sont limités à la 4G. Ils sont tous Wi-Fi, Bluetooth et NFC. Ils sont tous un port audio jack pour brancher un casque et un lecteur d’empreinte digitale sur le côté pour s’identifier. Le Redmi Note 10 est certifié IP53 le rendant résistant aux éclaboussures. Notez également qu’ils sont tous un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles.

Enfin, pour la partie photo, les configurations sont assez similaires. En effet, les Redmi Note 10 et Redmi 9T proposent exactement les mêmes capteurs à l’arrière, soit 48+8+2+2 mégapixels.



Pareil pour les Redmi Note 9T 5G et Poco M3 qui embarquent les mêmes objectifs, 48+2+2 mégapixels tandis que le Redmi 10 se distingue légèrement avec une configuration très proche des Redmi Note 10 et Redmi 9T, soit 50+8+2+2 mégapixels au dos. Les Redmi 10, Redmi 9T et Poco M3 disposent d’un capteur de 8 mégapixels pour se prendre en selfie alors qu’il y a un objectif de 13 mégapixels à l’avant des Redmi Note 10 et Redmi Note 9T 5G.