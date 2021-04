Le Top 5 des téléphones de petite taille en 2021

Vous cherchez un smartphone qui ne soit pas trop imposant et tient facilement dans une main, aisément manipulable ? Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles intéressants et performants : iPhone 12 mini, iPhone SE 2020, Google Pixel 4a 5G, Xiaomi Mi 9SE et Samsung Galaxy S10. Voici quelques éléments croisés afin de vous aider à faire un choix aussi éclairé que possible.

Parce qu’il n’y a pas que les très grands téléphones portables qui sont valables. Les modèles compacts sont aussi intéressants parce que performant et se glissant facilement dans une poche sans risque de la déformer. Parmi les cinq smartphones que nous avons sélectionnés, le plus lourd est le Google Pixel 4a 5G avec 168 grammes. Le plus léger est l’iPhone 12 mini avec 133 grammes sur la balance suivi de l’iPhone SE 2020 pour 148 grammes puis le Xiaomi Mi 9 SE pour 155 grammes et le Samsung Galaxy S10 avec 156 grammes. Ils sont tous des modèles de finesse mais celui qui présente la tranche la moins épaisse est l’iPhone SE 2020 avec 7,3 mm contre 7,4 mm pour l’iPhone 12 min et 7,45 mm pour le Xiaomi Mi 9 SE.

Des écrans bien différents

C’est le Pixel 4a 5G qui est le plus grand de notre sélection et c’est aussi lui qui propose la plus grande diagonale d’écran avec 6,24 pouces suivi par le Samsung Galaxy S10 avec 6,1 pouces, le Xiaomi Mi 9 SE avec 5,97 pouces, l’iPhone 12 mini avec 5,4 pouces et l’iPhone SE 2020 et ses 4,7 pouces. Tous sauf ce dernier disposent d’une dalle AMOLED. Seuls l’iPhone SE 2020 et le Galaxy S10 ne supportent pas le HDR. Ils sont tous 60 Hz. Touts sont compatibles avec la 5G sauf le Xiaomi Mi 9 SE. Ils disposent d’un lecteur d’empreinte digitale mis à part l’iPhone 12 mini. La capacité de batterie la plus importante est attribuée au Pixel 4a 5G avec 3800 mAh contre 3400 mAh pour le Galaxy S10, 3150 mAh pour l’iPhone SE 2020, 3070 mAh pour le Mi 9 SE et 2227 mAh pour l’iPhone 12 mini. La charge maximale est à 18 watts.

Faites votre choix entre 1, 2 ou 3 capteurs photo

Les configurations photo sont assez différentes entre les modèles de notre sélection. Ceux qui embarquent le plus de capteurs sont les Samsung Galaxy S10 et Xiaomi Mi 9 SE au nombre de 3 avec, respectivement, 12+16+12 mégapixels et 48+12+8 mégapixels. Ensuite, le Google Pixel 4a 5g propose un module principal de 16 mégapixels avec un autre objectif de 12 mégapixels. Pour l’iPhone 12 mini, c’est un couple de capteurs de 12 mégapixels alors que l’iPhone SE 2020 ne dispose que d’un seul capteur photo de 12 mégapixels. Ils sont capables de filmer avec une définition 4K à 30 ou 60 images par seconde. Enfin, concernant les performances, ils sont animés par des puces différentes. Les iPhone SE 2020 et 12 mini profitent des processeurs Apple A13 et A14 Bionic. Le Xiaomi Mi 9 SE semble être le « moins bien loti » avec une puce Snapdragon 712 contre un Samsung Exynos 9820 sur le Galaxy S10 et un Snapdragon 765G sur le Pixel 4a 5G.

