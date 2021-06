Le Top des smartphones pour la photo à moins de 500 €

Vous aimeriez un smartphone qui vous permettra non seulement de profiter de votre vie numérique et connectée, mais également qui sera capable de réaliser de belles photos et si possible en toutes circonstances. Mais entre l’iPhone 11, le Xiaomi Mi 10T, le Samsung Galaxy S20 FE, le Google Pixel 5 et le TCL 20 Pro 5G, vous ne savez lequel choisir ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.