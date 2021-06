 Les 3 meilleurs smartphones récents à moins de 400 € : Poco F3, Galaxy A52 ou Oppo A94 !

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau téléphone portable, si possible, dernier cri, mais votre budget est limité à 400 €. Voici une sélection de trois smartphones qui valent le coup et qui entrent dans votre critère principal. Reste à bien définir les autres et c’est pour cela que nous vous proposons plusieurs éléments croisés et comparés entre le Samsung Galaxy A52, le Xiaomi Poco F3 et le Oppo A94.

Commençons par le côté esthétique. Le Samsung Galaxy A52 ici dans sa version 4G est proposé en noir, bleu, blanc ou lavande. Le Poco F3 est décliné en noir, blanc ou bleu alors que le Oppo A94 5G est disponible en noir ou en bleu. Des trois, c’est ce dernier le plus léger avec 173 grammes sur la balance contre 189 pour le Samsung et 196 pour le Poco. Ce dernier et le Oppo sont les plus fins mesurant seulement 7,8 mm d’épaisseur contre 8,4 mm pour le Samsung. Le Poco F3 et le Galaxy A52 (4G) ont une batterie d’une capacité de 4520 mAh et 4500 mAh supportant la charge à 33 Watts pour le premier et 25 Watts pour le second alors que le Poco F3 embarque une batterie de 4310 mAh pouvant se charger à 30 Watts.

Presque une puce haut de gamme

Techniquement, le Oppo A94 5G dispose du processeur Mediatek Dimensity 800U avec 8 Go de RAM contre un Snapdragon 870 (plus puissant) avec 6 ou 8 Go de mémoire vive pour le Poco F3 et un Snapdragon 720G, moins performant que les deux précédents pour le Samsung Galaxy A52.

our la configuration photo, c’est le Samsung qui est le mieux équipé sur le papier avec une configuration 64+12+5+5 mégapixels avec un 32 mégapixels à l’avant. Ensuite, il y a le Oppo A94 5G avec 48+8+2+2 mégapixels et un 16 mégapixels derrière le poinçon au niveau de l’écran et enfin le Poco F3 avec 48+8+5 mégapixels et un 20 mégapixels à l’avant. Tous sont capables de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde.

Des écrans AMOLED, mais différents

Les écrans des trois appareils profitent d’une dalle AMOLED. Le plus grand est celui du Poco F3 qui propose également les meilleures caractéristiques techniques avec une définition de 1080x2400 comme les autres, mais une compatibilité HDR10+ et une fréquence de 120 Hz sur 6,67 pouces en diagonale. L’écran du Samsung est 90 Hz, mais pas non tout comme l’écran du Oppo A94 5G, mais limité, lui, à 60 Hz.

En termes de connectivité, le Poco F3 propose du Wi-Fi 6 alors que les autres sont compatibles Wi-Fi 5. Ils ont tous un lecteur d’empreinte digitale, sous l’écran pour les Oppo A94 5G et Samsung Galaxy A52, mais sur le bouton d’alimentation sur le Poco F3. Enfin, notez que ce dernier profite d’un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle tandis que le Samsung est certifié IP67 donc officiellement étanche.