Les 3 meilleurs smartphones Xiaomi : Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10s

La marque Xiaomi propose un très large éventail de smartphones de l’entrée jusqu’au très haut de gamme. Mais l’une des séries les plus séduisantes chez le constructeur est la gamme des Redmi Note 10. Mais entre le Redmi Note 10, le Redmi Note 10s et le Redmi Note 10 Pro, lequel est le meilleur pour vous ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix.

Les smartphones Xiaomi sont déclinés en plusieurs coloris ce qui laisse le choix à chacun de trouver celle qui lui plaît le mieux. Pour les proportions, ce sont les Redmi Note 10 et Redmi Note 10s qui sont les plus compacts. Ils ont exactement les mêmes mesures soit 160,4 mm de haut pour 74,5 mm de large et 8,29 mm d’épaisseur pour un poids de 179 grammes. Le Redmi Note 10 Pro est plus imposant avec 164 mm de haut, 76,5 mm de large et 8,1 mm d’épaisseur. Son poids est de 193 grammes.

Un plus grand écran 120 Hz et HDR pour la version Pro

Si vous souhaitez avoir le plus grand écran, il faut regarder du côté du Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec ses 6,67 pouces de diagonale contre 6,43 pouces pour les deux autres dont les surfaces d’affichage sont strictement identiques. Tous les trois profitent d’une dalle AMOLED et d’une définition de 1080 x 2400 pixels mais alors que les écrans des Redmi Note 10s et Redmi Note 10 sont 60 Hz non HDR, celui du Redmi Note 10 Pro profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une compatibilité HDR10 pour une plage dynamique bien supérieure et des images claires même dans les zones sombres. Aucun n’embarque la 5G et ils sont tous Wi-Fi 5. Ils sont compatibles NFC, proposent un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque et disposent d’un lecteur d’empreinte digitale sur le côté ainsi qu’un émetteur infrarouge, comme tous les autres mobiles de la marque. En outre, on peut aussi compter sur une certification IP53 ce qui les rend officiellement résistants aux éclaboussures.

Des performances inégales à l’avance de la version Pro

Côté performances, sur le papier, le Redmi Note 10 Pro a un processeur plus véloce que les deux autres avec 6 Go de RAM suivi par le Redmi Note 10s qui embarque une puce Mediatek Helio G95 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive alors que le Redmi Note 10 est le plus sobre avec son Soc Qualcomm Snapdragon 678 battu dans les jeux mais qui peut tenir le choc sur l’autonomie. Cette mesure dépend aussi principalement de la capacité de la batterie qui est de 5000 mAh sur le Redmi Note 10s mais de 5020 mAh sur les Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro, les trois étant capables de supporter la charge 33 watts.

Des configurations photo à quadruple capteurs

Enfin, concernant les capacités multimédia et notamment la prise de photos, le Redmi Note 10 Pro bénéficie d’une configuration à 4 capteurs avec un module principal de 108 mégapixels associé à un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Il y a également un objectif de 5 mégapixels avec un dernier de 2 mégapixels alors que les selfies sont pris avec le capteur de 16 mégapixels, en façade. Ensuite, le Redmi Note 10s embarque un capteur principal de 64 mégapixels contre 48 mégapixels pour le Redmi Note 10. Les deux se partagent les autres objectifs, à savoir un module de 8 mégapixels pour les photos grand-angle et deux capteurs de 2 mégapixels. Les selfies sont réalisables avec un objectif de 13 mégapixels. Pour les vidéos, le Redmi Note 10 est limité à une définition maximale Full HD à 30 images par seconde alors que les deux autres peuvent monter jusqu’à une définition Ultra HD pour la même fréquence.