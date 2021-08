Les 3 smartphones incontournables d'août 2021 : OnePlus Nord 2, Vivo V21 et Samsung Galaxy A22

Même en plein été, les smartphones ne reposent pas vraiment et nous vous proposons ainsi un comparatif des trois mobiles incontournables de ce mois d’août entre le OnePlus Nord 2, le Vivo V21 5G et le Samsung Galaxy A22 5G. Voici plusieurs caractéristiques croisées afin de vous aider à faire votre choix parmi ceux-ci.

Si vous aimez les couleurs, vous êtes servi avec le OnePlus Nord 2 qui est décliné en vert clair ou gris tandis que le Samsung Galaxy A22 5G est proposée en rose, blanc ou gris et le Vivo V21 5G est disponible en bleu nuit ou bleu flamboyant avec de très beaux reflets. Des trois, c’est le Samsung le plus lourd avec 203 grammes sur la balance contre 189 grammes pour le Nord 2 et 176 grammes pour le Vivo V21 5G. C’est aussi lui le plus fin puisqu’il ne fait que 7,3 mm contre 8,25 mm pour le Nord 2 et 9 mm pour le Samsung. Le Vivo propose des lignes un peu plus strictes que les deux autres qui offrent des bords parfaitement arrondis.

Le OnePlus Nord 2 est le plus puissant des trois

Techniquement, on peut dire que le OnePlus Nord 2 est le plus performant des trois mobiles comparés aujourd’hui. En effet, il est équipé d’une puce Mediatek Dimensity 1200 avec 6, 8 ou 12 Go de RAM alors que le Vivo V21 5G profite du Dimensity 800U et le Samsung dispose du Dimensity 700, plus véloce et surtout avec seulement 4 Go de mémoire vive contre 8 pour le Vivo. Par contre, c’est le Samsung qui intègre la batterie ayant la plus grande capacité puisqu’elle propose 5000 mAh à 15 watts, contre 4500 mAh à 65 watts donc avec un temps de charge très réduit même face au 30 watts que la batterie de 4000 mAh du Vivo V21 peut encaisser. Les trois mobiles proposent au moins 128 Go d’espace de stockage avec la possibilité d’étendre cette capacité, sauf pour le Nord 2 de OnePlus.

Une meilleure configuration pour le Vivo V21 5G

Pour les photos, sur le papier, c’est le Vivo V21 5G qui a une petite longueur d’avance avec un capteur principal de 64 mégapixels contre 50 mégapixels pour le Nord 2 et 48 mégapixels pour le Samsung Galaxy A22 5G. Les V21 5G et Nord 2 profitent d’un capteur secondaire de 8 mégapixels pour les photos en grand-angle tandis qu’il est de 5 mégapixels sur le Samsung. Le dernier capteur est de 2 mégapixels pour les trois appareils. À l’avant, c’est encore le Vivo V21 5G qui offre le plus grand nombre de pixels avec un objectif à 44 mégapixels. Le Nord 2 dispose d’un objectif de 32 mégapixels et seulement 8 pour le Samsung.

Deux écrans AMOLED 90 Hz contre du LCD

Les OnePlus Nord 2 et Vivo V21 5G sont équipés d’un écran AMOLED alors qu’il s’agit d’une dalle LCD pour le Samsung Galaxy A22 5G. Il mesure 6,44 pouces sur le Vivo et 6,43 pouces sur le OnePlus mais non HDR bien que proposant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, comme sur le Vivo V21 5G mais qui supporte le HDR10+. L’écran du Samsung mesure 6,6 pouces en diagonale pour une fréquence de 90 Hz non HDR. Ils sont tous les trois compatibles 5G mais seulement le Nord 2 propose du Wi-Fi 6, plus performant que les capacités réseaux des Vivo V21 5G et Samsung Galaxy A22 5G. Ce dernier est le seul à proposer un port audio jack pour brancher un casque. Pour les autres, il faut passer par un adaptateur USB-C vers jack. Enfin, notez que le lecteur d’empreinte digitale est intégré sous l’écran sur le Vivo V21 5G et le OnePlus Nord 2 alors qu’il est installé sur le bouton d’alimentation sur le Samsung Galaxy A22 5G.