Les 3 smartphones récents au bon rapport qualité prix : Samsung Galaxy A52 5G, Oppo Find X3 Lite et Poco X3 Pro

À peine annoncé, voici déjà un comparatif entre trois smartphones très récents proposant un bon rapport qualité prix parmi les Samsung Galaxy A52 5G, Oppo Find X3 Lite et Poco X3 Pro. Pour vous aider à faire un choix, voici quelques éléments croisés.

Dans notre sélection, le design est toujours l’affaire de chacun, mais sachez qu’ils proposent des formes à peu près similaires et assez classiques. Le Poco X3 Pro est décliné en bleu, bronze, bleu très foncé. Le Oppo Find X3 Lite est proposé en noir ou en bleu (une version argentée devrait être disponible un peu plus tard dans l’année) alors que le Samsung Galaxy A52 5G est disponible en noir, bleu, blanc ou violet. Des trois, c’est le Poco X3 Pro le plus lourd avec 215 grammes sur la balance contre 189 grammes pour le Galaxy A52 5G et 172 grammes pour le Find X3 Lite.

Une bataille de performances

Les meilleures performances devraient être obtenues par le Poco X3 Pro avec sa puce Qualcomm Snapdragon 860 associée à 6 ou 8 Go de mémoire vive et sa mémoire de stockage de 128 ou 256 Go sur un mode UFS 3.1 pour des écritures et des lectures très rapides des données. Vient ensuite le Oppo Find X3 Lite avec son processeur Snapdragon 765G associé à 8 Go de RAM puis le Samsung Galaxy A52 5G avec sa puce Snapdragon 750G et ses 6 Go de mémoire vive. La batterie la plus imposante est celle installée dans le Poco X3 Pro avec 5160 mAh supportant la charge 33 Watts. La batterie du Find X3 Lite a une capacité de 4300 mAh acceptant la charge rapide 65 Watts alors que le Samsung Galaxy A52 5G a une batterie de 4500 mAh mais qui ne supporte que la charge 18 Watts.

Des écrans AMOLED pouvant atteindre 120 Hz

Les écrans des Galaxy A52 5G et Find X3 Lite profitent d’une dalle AMOLED sur 6,5 et 6,4 pouces en diagonale. Ils affichent une définition de 1080x2400 pixel avec un avantage pour le Samsung puisqu’il peut monter jusqu’à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme le Poco X3 Pro alors que le Find X3 Lite propose 90 Hz. L’écran du X3 Pro est de type LCD sur 6,67 pouces. C’est le seul de la sélection à être 4G alors que le Galaxy A52 5G et Find X3 Lite sont compatibles 5G. Ils sont tous Wi-Fi 5 et proposent un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran sauf pour le Poco X3 Pro où il est installé sur le bouton de marche/arrêt. Ce dernier profite d’un port infrarouge. Le Galaxy A52 5G a la particularité d’être certifié IP67 pouvant résister à une immersion sous l’eau pendant quelques minutes. Le Poco X3 Pro est certifié IP53 ce qui signifie qu’il peut subir une projection d’eau.

Pas moins de 4 capteurs photo

Enfin, concernant la configuration photo, tous embarquent 4 capteurs avec des modules principaux de 64 mégapixels pour le Find X3 Lite et Galaxy A52 5G. Celui du Poco X3 Pro est de 48 mégapixels. Ensuite, l’objectif pour le grand angle qui semble être le plus intéressant est celui du Galaxy A52 5G avec 12 mégapixels alors que les deux autres sont à 8 mégapixels. Le Samsung profite également de deux capteurs de 5 mégapixels pour les macros et l’optimisation de la profondeur de champ alors qu’ils sont de 2 mégapixels sur les deux autres. Les capteurs photo pour les selfies embarquent 32 mégapixels pour le Find X3 Lite et le Samsung Galaxy A52 5G alors qu’il dispose de 20 mégapixels sur le Poco X3 Pro.

Le Samsung Galaxy A52 5G est disponible à 449 €. COmptez sur un prix de 449 € aussi pour le Oppo Find X3 Lite et 299 € pour le Poco X3 Pro dans sa configuration 8/256.