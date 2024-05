Les 3 Smartphones Xiaomi préférés de nos lecteurs : Redmi Note 13 Pro, Xiaomi 14 Ultra et Redmi Note 12 Pro Plus

Les designs des Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro Plus 5G et Xiaomi 14 Ultra montrent certaines diversités esthétiques. Le Redmi Note 13 Pro 5G et le Redmi Note 12 Pro Plus 5G partagent un design avec des profils plats et des capteurs photo alignés sur une plaque arrière de la même couleur que l'appareil. Le Redmi Note 13 Pro 5G est disponible en noir, violet et bleu, tandis que le Redmi Note 12 Pro Plus 5G est proposé en noir, blanc et bleu. Le Xiaomi 14 Ultra est bien plus haut de gamme. Il se distingue par un dos texturé et des capteurs photo intégrés dans un large cercle au dos, ajoutant une touche d'élégance. Ce modèle est disponible en noir ou blanc. Les profils sont plats, mais l'arrangement et le style des capteurs photo confèrent à chaque modèle un caractère unique. En termes de dimensions, le Redmi Note 13 Pro 5G mesure 161,2 mm en hauteur, 74,24 mm en largeur et 8 mm en épaisseur, avec un poids de 187 grammes, ce qui en fait le plus compact et le plus léger des trois. Le Redmi Note 12 Pro Plus 5G est un peu plus grand et plus lourd, mesurant 162,9 mm en hauteur, 76 mm en largeur et 8,98 mm en épaisseur, pour un poids de 210 grammes. Le Xiaomi 14 Ultra est légèrement plus grand et plus lourd, avec 161,4 mm de hauteur, 75,3 mm de largeur, 9,2 mm d'épaisseur et un poids de 220 grammes.

La capacité des batteries et les vitesses de chargement offrent des différences significatives entre les modèles. Ainsi, le Redmi Note 13 Pro 5G est doté d'une batterie de 5100 mAh supportant la une charge jusqu’à 67 watts. En revanche, le Redmi Note 12 Pro Plus 5G propose une batterie de 5000 mAh mais avec une charge plus rapide de 120 watts. Le Xiaomi 14 Ultra possède la plus grande batterie de 5300 mAh avec une charge rapide de 90 watts, une charge sans fil de 80 watts et une charge inversée de 10 watts. En termes d'autonomie et de flexibilité de chargement, le Xiaomi 14 Ultra se distingue nettement grâce à ses capacités avancées, y compris la recharge sans fil et inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

La puissance de ces smartphones Xiaomi varie selon leurs processeurs et capacités de mémoire vive. Le Redmi Note 13 Pro 5G est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et jusqu'à 512 Go de stockage interne, extensible via micro SD. Le Redmi Note 12 Pro Plus 5G utilise un processeur MediaTek Dimensity 1080 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, sans possibilité d'extension par micro SD. Le Xiaomi 14 Ultra est nettement le plus puissant, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, sans extension possible par micro SD. Ainsi, pour ceux recherchant une performance maximale, le Xiaomi 14 Ultra est le choix le plus intéressant.

Les écrans des trois modèles présentent des caractéristiques variées. Le Redmi Note 13 Pro 5G dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une luminosité maximale de 1800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Redmi Note 12 Pro Plus 5G a également un écran embarquant la même technologie et la même taille, mais avec une luminosité maximale deux fois moindre. Le Xiaomi 14 Ultra est équipé d’un écran AMOLED incurvé de 6,73 pouces avec une luminosité exceptionnelle de 3000 cd/m² et la même fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. En termes de qualité d'affichage, le Xiaomi 14 Ultra surpasse les autres modèles avec une meilleure luminosité et une expérience visuelle plus immersive grâce à son écran incurvé.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour prendre des photos et réaliser des vidéos, le Redmi Note 13 Pro 5G dispose d'un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 16 mégapixels. Le Redmi Note 12 Pro Plus 5G partage une configuration similaire avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels, et un capteur à selfie de 16 mégapixels. Le Xiaomi 14 Ultra se distingue avec un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable, deux téléobjectifs de 50 mégapixels chacun (pour des zooms optiques 3,2x et 5x) et un ultra grand-angle de 50 mégapixels, optimisés par Leica. Son capteur à selfie est de 32 mégapixels. Pour les amateurs de photographie, le Xiaomi 14 Ultra offre la meilleure qualité et flexibilité.

Tous les modèles supportent la 5G, le NFC et Bluetooth. Le Redmi Note 13 Pro 5G et le Redmi Note 12 Pro Plus 5G utilisent le Wi-Fi 6, tandis que le Xiaomi 14 Ultra est compatible avec le Wi-Fi 6E, avec possibilité de mise à jour vers la version 7. Les trois modèles sont équipés de haut-parleurs stéréo et d'un émetteur infrarouge. Le Redmi Note 13 Pro 5G et le Redmi Note 12 Pro Plus 5G possèdent une prise jack, absente sur le Xiaomi 14 Ultra. Concernant l'étanchéité, le Redmi Note 13 Pro 5G est certifié IP54, le Redmi Note 12 Pro Plus 5G IP53, et le Xiaomi 14 Ultra est IP68, offrant la meilleure protection contre l'eau et la poussière. Les lecteurs d'empreintes digitales sont intégrés sous l'écran pour le Redmi Note 13 Pro 5G et le Xiaomi 14 Ultra, tandis que celui du Redmi Note 12 Pro Plus 5G est sur le profil. Enfin, notez que tous sont dotés d’un émetteur infrarouge ce qui permet de les transformer en une télécommande universelle pour piloter une TV, un lecteur DVD, etc.