Les 4 meilleurs smartphones de juin 2021 : OnePlus Nord CE 5G, realme GT 5G, Vivo V21 et Sony Xperia 10 III

Profitez de la période estivale pour vous offrir un nouveau smartphone et tant qu’à faire de préférence le meilleur pour vous. Mais entre le OnePlus Nord CE 5G, le realme GT 5G, le Vivo V21 et le Sony Xperia 10 III, pas facile de faire un choix. Aussi, voici quelques éléments croisés et comparés qui devraient vous aider dans votre recherche

Si vous aimez la couleur, vous êtes servi avec les différentes déclinaisons des 4 smartphones sélectionnés. En effet, le realme GT 5G est toutefois le plus remarquable avec une finition « racée » en jaune avec du cuir végan et une bande noire symbolisant les courses automobiles, mais il est aussi proposé en noir brillant ou argent. Le Vivo V21 5G dispose d’une coque arrière aux multiples reflets alors que le OnePlus Nord CE 5G est proposé en bleu ou en noir, plus sobre comme le Sony Xperia 10 III décliné en noir ou en blanc.

De tous, c’est ce dernier qui est le plus léger avec 169 grammes sur la balance contre 170 grammes pour le Nord CE 5G, 176 grammes pour le Vivo V21 5G et 186 grammes pour le realme GT 5G. Seul le Vivo V21 5G dispose d’une batterie de 4000 mAh supportant la charge à 30 watts alors que les autres sont dotés d’une batterie de 4500 mAh avec une possibilité de charge à 65 watts pour le realme GT 5G qui va donc se recharger beaucoup plus vite que le Nord CE 5G, limité à 30 watts ou le Sony qui plafonne à 18 watts. Aucun ne propose de charge sans fil.

De la puce la plus haut de gamme au milieu

Techniquement, le mobile le plus performant sur le papier, de notre sélection, est le realme GT 5G avec sa puce Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM. Il est suivi par le OnePlus Nord CE 5G qui dispose d’une puce Snapdragon 750G avec 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive puis le Vivo V21 5G arrive avec son processeur Mediatek Dimensity 800U et ses 8 Go de RAM. Le Sony ferme la marche avec sa puce Snapdragon 690 et 6 Go de mémoire vive.



Tous proposent au moins 128 Go d’espace de stockage, voire 256 Go pour le Nord CE 5G et le realme GT 5G, mais seuls les Sony Xperia 10 III et le Vivo V21 5G peuvent accepter une carte mémoire micro SD. Côté connectivité, ils sont tous compatibles avec la 5G. Le realme GT 5G propose du Wi-Fi 6 alors que les autres sont équipés d’une puce Wi-Fi 5, moins performante en termes de débit et de couverture réseau. Ils sont tous NFC et seul le Vivo V21 5G n’a pas de connecteur audio jack 3,5 mm. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran pour les OnePlus Nord CE 5G, realme GT 5G et Vivo V21 5G alors qu’il est sur le profil du Sony Xperia 10 III.

Que des écrans AMOLED, mais loin d’être égaux

L’écran le plus compact est celui du Sony Xperia 10 III avec 6 pouces en diagonale. Il est compatible HDR FHD+ et propose une fréquence de 60 Hz sur une dalle AMOLED. C’est aussi le cas des autres, mais sur 6,43 pouces (6,44 pouces pour le Vivo V21 5G) avec une définition FHD+. Le Vivo profite d’une compatibilité HDR10+ et d’une fréquence de 90 Hz, comme le OnePlus Nord CE 5G, sans HDR alors que l’écran du realme GT 5G propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, plus fluide et du HDR. Enfin, la configuration photo est identique sur les OnePlus Nord CE 5G, realme GT 5G et Vivo V21 5G qui proposent 64+8+2 mégapixels au dos avec un capteur de 16 mégapixels pour les deux premiers et de 44 mégapixels pour le dernier. Le Sony Xperia 10 III est doté d’une configuration 12+8+8 mégapixels à l’arrière et d’un capteur frontal de 8 mégapixels. Le Sony est le seul à être certifié IP68, le rendant résistant à l’immersion sous l’eau et à la poussière.