Les 4 smartphones testés en Mai 2021 : Xiaomi Mi 11, Poco F3, Xiaomi Redmi Note 10 5G et realme 8 5G

Comme tous les mois, nous vous proposons un petit récapitulatif des tests de smartphones que nous avons pu réaliser. En mai, nous avons testé les Xiaomi Mi 11, Poco F3, Xiaomi Redmi Note 10 5G et realme 8 5G. En voici tous les détails.

Ce mois-ci, les marques Xiaomi et realme proposent deux smartphones qui s’adressent à très large public qui souhaite passer à la 5G avec un prix particulièrement doux puisqu’en dessous des 200 € ce qui constitue une première. De son côté Poco, une filiale de Xiaomi propose son nouveau Poco F3 voulant être une alternative sérieuse à des mobiles Premium, là encore avec un prix contenu. Enfin, le Xiaomi Mi 11 qui avait été annoncé en début d’année a enfin pu arriver jusqu’à nous pour être testé et le verdict est plutôt intéressant.

Deux mobiles qui se ressemblent beaucoup, à l’intérieur

Les deux smartphones Xiaomi Redmi Note 10 5G et realme 8 5G peuvent facilement être comparés car il s’agit en fait de deux appareils qui embarquent quasiment les mêmes composants et offrent ainsi des caractéristiques extrêmement similaires. Ils s’appuient sur le même processeur, un Mediatek Dimensity 700 avec 4 Go de RAM pour le Redmi Note 10 5G et des déclinaisons en 4, 6 ou 8 Go pour le realme 8 5G. Ils profitent du même écran de 6,5 pouces en LCD peu lumineux, non HDR mais tout de même 90 Hz pour des défilements un peu plus fluides qu’en 60 Hz. La définition est identique : 1080x2400 pixels. Tous les deux sont compatibles 5G et Wi-Fi 5.

Le Redmi Note 10 5G supporte une carte mémoire et une carte SIM alors que le realme 8 5G peut accueillir deux cartes SIM et une carte mémoire simultanément. Le design du bloc optique diffère aussi. Tous les deux sont équipés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh leur permettant d’offrir une autonomie proche des deux jours d’utilisation. Enfin, la partie photo est identique avec une configuration 48+2+2 mégapixels au dos avec des résultats similaires. Le Redmi Note 10 5G utilise un capteur de 8 mégapixels pour les selfies alors qu’il s’agit d’un objectif de 16 mégapixels sur le realme 8 5G. Le Xiaomi profite, en plus d’un port infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Poco F3 et Mi 11, pour de hautes performances

Le Poco F3 et le Mi 11 sont des modèles que l’on pourrait qualifier de Premium profitant d’une configuration plutôt musclée. Le Poco F3 embarque une puce Snapdragon 870 avec 6 ou 8 Go de RAM, une batterie de 4520 mAh et une configuration photo 48+8+5 mégapixels avec un capteur à selfie de 20 mégapixels. Son écran est assez remarquable puisqu’il est assez grand, mesurant 6,67 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED supportant le format HDR10+ et le 120 Hz. C’est aussi le cas de l’écran du Mi 11 qui propose tout de même une dalle 10 bits et une meilleure définition malgré tout. Sa configuration photo est plus avancée puisqu’elle s’appuie sur un capteur principal de 108 mégapixels avec un capteur grand-angle de 13 mégapixels et un dernier objectif de 5 mégapixels. Un capteur de 20 mégapixels permet de se prendre en selfie. Le tout est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 888, le plus véloce de cette année.

Le Poco F3 offre du Wi-Fi 6 mais le Mi 11 va un peu plus loin, là encore avec une compatibilité Wi-Fi 6E. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran alors qu’il est installé au niveau du bouton marche/arrêt sur le Poco F3. Les deux sont compatibles 5G. Enfin, ils ont à peu près la même capacité de batterie, 4600 mAh pour le Xiaomi Mi 11 et 4520 mAh pour le Poco F3 mais avec un intérêt spécial pour le Mi 11 puisqu’il est capable de supporter la charge à 55 Watts pouvant ainsi passer de 0 à 60% en seulement 30 minutes. Il dispose de la charge sans fil, à 50 Watts, donc très rapide et offre aussi la charge inversée.