Les 5 meilleurs Smartphones pour la photo en 2021 selon votre budget

Vous avez décidé de vous offrir un smartphone qui soit assez performant pour prendre de belles, voire de très belles photos ? Voici notre sélection des meilleurs appareils selon votre budget : le Samsung Galaxy Z Fold 3 pour un budget illimité, l’iPhone 12 pro Max d’Apple pour moins de 1200 €, le Google Pixel 5 à moins de 800 €, le Samsung Galaxy S20 FE si vous avez moins de 500 € et le Xiaomi Note 10 Pro pour les plus petits budgets.

Le samsung Galaxy Z Fold 3 pour un budget illimité

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 possède la particularité de se replier sur lui-même tel un livre et de disposer de deux écrans tactiles de 120 Hz. En outre, il profite d’une configuration photo très musclée puisqu’il est doté d’un capteur de 10 mégapixels pour se prendre en selfie depuis l’écran extérieur. Toujours installé sur sa partie externe, on peut compter sur une configuration à triple capteurs de 12 mégapixels et, c’est beaucoup plus original car encore extrêmement rare sur le marché des smartphones, une caméra sous écran, avec un capteur de 4 mégapixels qui ne se voit pas lorsqu’on regarde une vidéo sur l’immense écran totalement ouvert de 7,6 pouces.

L'iPhone 12 Pro MAX pour moins de 1200€

Actuellement, l’iPhone 12 Pro Max est le mobile qui propose des photos exceptionnelles et pas seulement grâce à ses capteurs qui sont trois modules de 12 mégapixels, mais aussi avec un traitement des images qui est vraiment à la pointe. On peut également compter sur la présence d’un objectif de 12 mégapixels à l’avant, sous l’encoche. Le mobile a été testé par le laboratoire indépendant DxOmark et il a pu obtenir un score de 130 pour la partie caméra (à l’arrière) et 98 pour la partie selfie ce qui le classe dixième du palmarès à l’heure de l’écriture de ces lignes.

Le Google Pixel 5 pour moins de 800€

Le Google Pixel 5, à l’image de son compatriote américain d’Apple, ne propose pas une configuration photo qui soit particulièrement impressionnante sur le papier puisqu’il est équipé de seulement 2 capteurs au dos, soit un 16 mégapixels comme module principal et un autre de 12 mégapixels pour faire des prises de vue en mode grand-angle. Toutefois, il est reconnu que l’appareil est capable de proposer un excellent traitement d’image. Ainsi, DxOMark lui a attribué un score de 120 et de 94 pour la partie selfie utilisant un capteur de 8 mégapixels à l’avant.

Le Samsung Galaxy S20 FE pour moins de 500€

Le smartphone Samsung Galaxy S20 FE attend son remplaçant, mais il peut se targuer de proposer des photos tout à fait correctes, voire très bonnes grâce à sa configuration photo installée dans son dos. Il profite de deux capteurs de 12 mégapixels dont un s’occupe des images grand-angle et un dernier module est disponible de 8 mégapixels, cette fois. Pour se prendre en selfie, le Galaxy S20 FE utilise un capteur de 32 mégapixels. Il a obtenu un score global de 115 selon DxOMark pour ses optiques et traitements d’image à l’arrière et n’a pas été évalué pour la qualité de ses selfies.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro pour moins de 300€

Enfin, sur le papier, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro semble le plus performant avec un capteur de 108 mégapixels comme principal accompagné d’un objectif de 8 mégapixels pour les photos grand-angle et deux autres capteurs de 5 et 2 mégapixels. Il embarque un objectif de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Les photos prises avec le capteur principal sont particulièrement détaillées si la lumière est suffisante et les autres modules offrent la possibilité d’obtenir des résultats tout à fait satisfaisants pour le prix demandé.