Les 5 Smartphones testés en Avril 2021 : Oneplus 9 Pro, Realme 8 Pro, TCL 20 SE, Realme 8 et Oppo Find X3 neo

Vous le savez maintenant, nous testons les smartphones et mettons en ligne le test complet des appareils. En avril, nous avons pu tester les modèles Oneplus 9 Pro, realme 8 Pro, TCL 20 SE, realme 8 et Oppo Find X3 Neo. Voici un petit récapitulatif de leurs principales caractéristiques respectives et vous pouvez lire les tests en cliquant sur le lien correspondant.

Commençons par les aspects esthétiques avec les dimensions des appareils. Le plus grand mobile testé ce mois-ci est le TCL 20 SE avec 172 mm de hauteur mais aussi 9,1 mm d’épaisseur contre les 7,99 mm du realme 8. Le plus léger est le realme 8 Pro avec ses 176 grammes sur la balance lorsque le realme 8 fait 177 grammes, le Oppo Find X3 Neo accuse 184 grammes, le OnePlus 9 Pro 197 grammes et le TCL 20 SE 206 grammes.

Ceux qui disposent des batteries ayant la plus grande capacité sont les realme 8 et le TCL 20 SE avec 5000 mAh suivi par les OnePlus 9 Pro et realme 8 Pro avec 4500 mAh et le Find X3 Neo présentant la particularité d’avoir son système d’énergie repartie en deux unités permettant un chargement rapide à 65 Watts, comme le OnePlus 9 Pro. Le realme 8 Pro peut supporter la charge 50 Watts alors que le realme 8 est limité à 30 Watts et seulement 18 Watts pour le TCL 20 SE. Le One Plus 9 Pro peut se charger sans fil et proposer la charge inversée.

Quel processeur et quelle quantité de mémoire vive ?

Techniquement, c’est le OnePlus 9 Pro qui est le plus performant des appareils testés ce mois-ci avec sa puce Qualcomm Snapdragon 888 et ses 8 ou 12 Go de RAM suivi par le Oppo Find X3 Neo qui hérite du processeur le plus puissant de l’année pour les mobiles sous Android, un Snapdragon 865. Viennent ensuite les realme 8 Pro et realme 8 avec, respectivement des puces Snapdragon 720G et Mediatek Dimensity 800U. Le TCL 20 SE ferme la marche avec son Snapdragon 460, modèle d’entrée de gamme oblige. Les OnePlus 9 Pro et Oppo Find X3 Neo sont compatibles 5G ce qui n’est pas le cas des autres mobiles testés ce mois-ci. En outre, ils offrent aussi le Wi-Fi 6. Le One Plus 9 Pro est étanche.

Des écrans qui ne se valent pas

Modèle haut de gamme, le OnePlus 9 Pro est équipé du meilleur écran de la sélection avec une dalle AMOLED (comme les autres sauf pour le TCL 20 SE) mais offre une fréquence de 120 Hz adaptative alors que le Find X3 Neo propose 90 Hz et les autres 60 Hz. L’écran le plus grand est celui du TCL 20 SE avec 6,82 pouces mais avec une faible définition de 720x1640 pixels. Le mieux défini est celui du OnePlus 9 Pro sur 6,7 pouces avec une définition de 1440x3216 pixels contre 6,5 pouces pour le Find X3 Neo et 1080x2400 pixels et 6,4 pouces pour les realme 8 et realme 8 Pro. Celui du Oppo et du OnePlus supporte le HDR10+.

Enfin, pour la partie photo, logiquement, c’est le OnePlus 9 Pro qui est le mieux équipé avec une configuration 48+50+8+2 mégapixels au dos et un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Ensuite, le realme 8 Pro propose 108+8+2+2 mégapixels ce qui n’est pas ridicule et le Oppo Find X3 Neo est équipé de capteurs 50+16+13+2 mégapixels et un objectif 32 mégapixels à l’avant. Le realme 8 dispose de capteurs 64+8+2+2 mégapixels avec un capteur 8 mégapixels pour se prendre en selfie. Enfin, le TCL 20 SE n’est pas en reste avec 4 objectifs de 16+5+2+2 mégapixels et un capteur de 8 mégapixels à l’avant.