Les meilleures promos Samsung à saisir : Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy A55, Galaxy Z Flip5 et Galaxy A25

Dans l'univers des smartphones Samsung, les designs sont aussi variés que sophistiqués. Ainsi, le Galaxy A25 5G propose un dos en plastique avec des capteurs photo épurés et sans artifice. Ses contours sont disponibles en bleu nuit, bleu, et lime (jaune citron). Le Galaxy Z Flip5, avec son format clapet unique, intègre deux écrans et deux capteurs à l'extérieur, disponible en noir, vert, lavande, et crème. Son design pliant le distingue clairement des autres modèles offrant un format extrêmement compact.

Le Galaxy A55 5G arbore un dos en verre et un cadre en métal, avec des capteurs photo tout aussi épurés, disponible en bleu, bleu foncé, lilas, et lime. Quant au Galaxy S23 FE, il se présente avec un cadre en plastique et des couleurs telles que noir, vert, violet, et blanc. Enfin, le Galaxy S24 Ultra se distingue par son cadre en titane et des capteurs minimalistes, disponible en noir, gris, violet, et ambre. Les profils des smartphones varient, avec des formes plus arrondies pour certains modèles, ce qui influence la prise en main.

Le Galaxy A25 5G mesure 161 mm de hauteur, 76,9 mm de largeur, et 8,3 mm d'épaisseur, pour un poids de 197 grammes. Le Galaxy Z Flip5 offre une hauteur de 165,1 mm (ou 85,1 mm plié), une largeur de 71,9 mm, et une épaisseur de 6,9 mm (15,1 mm plié), pour un poids de 187 grammes. Le Galaxy A55 5G est légèrement plus lourd à 213 grammes, avec des dimensions de 161,1x77,4x8,2 mm. Le Galaxy S23 FE pèse 209 grammes, mesurant 158x76,5x8,2 mm. Le plus grand et le plus lourd est le Galaxy S24 Ultra, pesant 232 grammes, avec des dimensions de 162,3x79x8,6 mm. Le Galaxy A55 5G est le plus lourd, tandis que le Galaxy Z Flip5 est le plus compact une fois plié.

La capacité de la batterie des modèles sélectionnés varie de 3700 mAh à 5000 mAh. Le Galaxy A25 5G, Galaxy A55 5G, et Galaxy S24 Ultra sont équipés d'une batterie de 5000 mAh, promettant une autonomie robuste. Tous supportent une charge de 25 watts, mais le Galaxy S24 Ultra se distingue avec une capacité de charge rapide de 45 watts. Le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy S23 FE offrent également une charge sans fil de 10 watts et le Galaxy S24 Ultra et Galaxy S23 FE incluent la charge inversée. Les Galaxy A25 5G et Galaxy A55 5G ne supportent pas la charge sans fil.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les smartphones de Samsung varient significativement en termes de puissance et capacités de stockage. Le Galaxy S24 Ultra, avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de mémoire vive, se positionne en tête concernant les performances. Suivent le Galaxy S23 FE et le Galaxy Z Flip5, tous deux dotés d'un processeur de pointe, Snapdragon 8 Gen 2 mais avec 8 Go de mémoire vive. Les Galaxy A55 5G et Galaxy A25 5G utilisent des processeurs Exynos moins puissants, avec respectivement 8 Go et 6 Go de mémoire vive. La capacité de stockage interne de ces modèles est également variée, le Galaxy S24 Ultra offrant jusqu'à 1 To, un avantage non négligeable pour ceux qui ont besoin d’un grand espace de stockage.

Le Galaxy S24 Ultra se démarque avec son écran AMOLED de 6,8 pouces, une luminosité de 2600 cd/m² et une résolution de 1440x3120 pixels. Le Galaxy Z Flip5 propose un format innovant avec deux écrans AMOLED, dont le principal de 6,7 pouces atteint également une luminosité impressionnante de 1750 cd/m². Les autres modèles, tels que le Galaxy A55 5G et le Galaxy S23 FE, offrent des écrans de grande qualité avec une luminosité maximale de 1000 cd/m² et 1450 cd/m² respectivement. Tous les modèles supportent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une expérience visuelle fluide.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les configurations varient considérablement entre ces modèles. Le Galaxy S24 Ultra est exceptionnel avec un capteur principal de 200 mégapixels et des téléobjectifs de 50 et 10 mégapixels, offrant une qualité et une polyvalence inégalées pour les zooms optiques. Le Galaxy S23 FE suit avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Les Galaxy A55 5G et Galaxy A25 5G présentent des configurations solides pour les gammes plus abordables, avec des capteurs principaux de 50 mégapixels. Le Galaxy Z Flip5, bien que compact, maintient une compétence respectable avec deux capteurs de 12 mégapixels. Le capteur à selfie le plus performant est celui du Galaxy A55 5G, avec 32 mégapixels, contre 10 à 13 mégapixels pour les autres modèles.

En termes de connectivité, le Galaxy S24 Ultra et Galaxy S23 FE prennent en charge la dernière norme Wi-Fi 7 et 6E respectivement, tandis que les autres modèles supportent jusqu'à Wi-Fi 6. Tous les modèles offrent les technologies NFC et Bluetooth. Aucun mobile ne propose une prise jack.

En ce qui concerne la sécurité, le Galaxy S24 Ultra et Galaxy S23 FE présentent des lecteurs d'empreintes digitales sous l'écran, tandis que les autres modèles les placent sur le bouton de mise en veille, ce qui pourrait affecter l'ergonomie selon les préférences des utilisateurs. Les certifications d'étanchéité varient également, avec le Galaxy S24 Ultra et Galaxy S23 FE offrant une protection supérieure IP68, contre IP67 pour le Galaxy A55 5G, et aucune certification notable pour les Galaxy A25 5G et Galaxy Z Flip5, ce dernier étant toutefois protégé contre l’eau (IPX8).