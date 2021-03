Les meilleurs smartphones 5G en 2021

Vous souhaitez profiter des très hauts débits offerts par le nouveau réseau de télécommunication 5G mais vous ne savez pas quel smartphone choisir pour en bénéficier au mieux ? Nous avons sélectionné pour vous quelques modèles parmi les plus remarquables afin de vous aider à faire votre choix.

Actuellement, les smartphones disposant d’un module compatible 5G commencent à être nombreux sur le marché. Encore confidentiel l’an dernier, 2021 marque un sérieux virage vers les combinés 5G. On trouve les premiers modèles à partir de 250 € maintenant mais quitte à avoir un réseau rapide, autant aussi en profiter pour posséder un smartphone qui peut bien l’exploiter. Aussi, nous avons sélectionné pour vous l’iPhone 12 mini, le Samsung Galaxy S21, le Xiaomi Mi 10T, le Google Pixel 5, le OnePlus Nord et le Oppo Find X3 Lite.

Compacité et capacité de la batterie avec ou sans charge rapide

Si vous cherchez un smartphone ultra compact aux excellentes performances et pouvant également offrir un très haut niveau de qualité photo, regardez du côté de l’iPhone 12 mini aux dimensions réduites. Il est étanche comme le Samsung Galaxy S21 et le Google Pixel 5 et ne pèse que 133 grammes là où le Xiaomi Mi 10T fait 216 grammes dans la poche. Toutefois, c’est ce dernier qui dispose de la plus grande capacité de batterie avec 5000 mAh compatible avec la charge à 33 Watts. Pour autant, ce sera certainement le Oppo Find X3 Lite qui se charge le plus rapidement avec le support de 65 Watts.

En termes de performances, après l’iPhone 12 mini, le Galaxy S21 devrait bien figurer tout comme le Mi 10T avec, respectivement une puce Samsung Exynos 2100 et du Qualcomm Snapdragon 865, le champion de l’année dernière. Les trois autres bénéficient du même processeur, un Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM.

Des écrans très performants

Les écrans les plus remarquables sont installés sur les Samsung Galaxy S21 et le Xiaomi Mi 10T puisqu’ils disposent d’une dalle pouvant supporter le 120 Hz sur une base LCD pour le Mi 10T mais AMOLED, donc supérieure pour le Samsung. Les autres sont aussi des écrans OLED mais plafonnent à 90 Hz, voire 60 Hz pour l’iPhone 12 mini. Ce dernier compense avec la prise en charge du format Dolby Vision tandis que le Samsung et le Xiaomi sont compatibles HDR10+. Les iPhone 12 mini, Galaxy S21 et Xiaomi Mi 10T supportent le Wi-Fi 6 alors que les autres sont encore sur du Wi-Fi ac, moins rapide. Le modèle de Xiaomi se distingue par la présence d’un port infrarouge permettant de piloter des équipements audio et vidéo. En outre, il est certifié Hi-Res pour une musique haute qualité.

Des configurations photo bien différentes

Pour la partie photo, sur le papier, l’iPhone 12 mini et le Samsung Galaxy S21 se tiennent malgré une sérieuse différence dans le nombre de pixels embarqué sur les capteurs. Le mobile d’Apple compte sur deux 12 mégapixels alors que le smartphone sud-coréen dispose d’un module principal de 64 mégapixels avec deux autres de 12 mégapixels. Le Xiaomi Mi 10T profite également de ce 64 mégapixels comme capteur principal qui est ici associé à un objectif de 13 mégapixels pour le grand-angle et 5 mégapixels pour l’optimisation de portraits. Pour le Pixel 5, c’est une configuration 16+12 mégapixels tandis que le Oppo Find X3 Lite s’appuie sur la présence de capteurs 64+8+2+2 mégapixels. Enfin, le OnePlus Nord est « le plus complet » avec 4 capteurs au dos et 2 à l’avant : 48+8+5+2 mégapixels et 32+8 mégapixels.